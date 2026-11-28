باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ رضا همتی‌زاده، رئیس پلیس راهور کردستان، با تشریح ابعاد این طرح میدانی اظهار داشت: ساماندهی معابر، رفع سدمعبر و تعیین تکلیف دستفروشان و وانت‌بارهای سد معبرکننده در ورودی‌ها و شریان‌های اصلی شهرها، به‌عنوان یکی از مطالبات به‌حق شهروندان در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تسهیل عبورومرور، از بروز گره‌های ترافیکی و تصادفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به رویکرد قاطع پلیس در برابر هنجارشکنی‌های ترافیکی تصریح کرد: برخورد با مواردی همچون ایجاد آلودگی صوتی با تغییرات غیراستاندارد در سیستم اگزوز، به‌کارگیری چراغ‌های خیره‌کننده و نامتعارف، استفاده از بوق‌های ناهنجار، سرعت‌های غیرمجاز و حرکات نمایشی خطرناک، با شدت در حال پیگیری است و در این زمینه تاکنون هزار و ۸۹۴ دستگاه خودرو به دلیل آلودگی صوتی و هزار و ۷۴۹ مورد به خاطر استفاده از چراغ‌های نامتعارف اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راهور کردستان با تأکید بر اینکه بیشترین ضریب آسیب‌پذیری در حوادث درون‌شهری متوجه موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده است، آماری از ریشه‌های اصلی تصادفات درون‌شهری ارائه داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم توجه به جلو با ۳۷ درصد و عدم رعایت حق تقدم با ۲۰ درصد از علل عمده حوادث هستند؛ ضمن اینکه سهم موتورسیکلت‌سواران در تصادفات ۴۹ درصد و سهم عابران پیاده ۲۸ درصد گزارش شده است.

سرهنگ همتی‌زاده در بخش پایانی گزارش عملکرد این طرح، از توقیف مجموعاً هفت هزار و ۴۸۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو و سه هزار و ۱۳۴ دستگاه موتورسیکلت راهی پارکینگ شده‌اند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم رعایت قوانین و حفظ آرامش از سوی رانندگان، جایگاه مطلوبی که استان کردستان در زمینه انضباط ترافیکی دارد، بیش از پیش ارتقا یابد.