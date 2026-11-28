باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متفورمین یکی از رایج‌ترین دارو‌های تجویز شده برای کاهش سطح قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ است. می‌توان آن را به تنهایی یا همراه با سایر دارو‌ها مصرف کرد.

عوارض جانبی رایج هنگام شروع درمان

داروساز راج پاتل، که به صورت آنلاین با نام داروساز صادق شناخته می‌شود و بیش از ۳۵ سال تجربه دارد، گفت که متفورمین می‌تواند باعث حالت تهوع، اسهال یا درد معده شود، به خصوص هنگام شروع درمان یا افزایش دوز. او توضیح داد که این علائم ممکن است با سازگاری بدن با دارو فروکش کنند، اما اگر ادامه پیدا کنند، مکرراً عود کنند یا در زندگی روزمره اختلال ایجاد کنند، نباید نادیده گرفته شوند یا بی‌سروصدا تحمل شوند.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم

پاتل توصیه کرد که در صورت تداوم علائم با پزشک صحبت کنید، زیرا ممکن است نیاز به تنظیم دوز یا تغییر به فرم طولانی‌اثر دارو باشد. اما او همچنین بر اهمیت عدم فرض متفورمین به عنوان علت در هر مورد، به ویژه اگر علائم مدت‌ها پس از شروع درمان ظاهر شوند، تأکید کرد.

او گفت توجه به زمان شروع علائم و اینکه آیا پس از هر دوز رخ می‌دهند یا خیر، مفید است، زیرا این جزئیات می‌تواند به تعیین علت کمک کند.

چه زمانی این یک وضعیت اضطراری است؟

پاتل افزود که استفراغ مداوم یا عدم توانایی در نگه داشتن غذا یا مایعات، همراه با علائم کم‌آبی بدن، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. او همچنین خاطرنشان کرد که مشکل در تنفس با ضعف شدید یا درد حاد معده ممکن است نیاز به مداخله فوری داشته باشد، اگرچه این موارد نادر هستند.

مصرف دارو را خودسرانه قطع نکنید.

این داروساز تأکید کرد که متفورمین یا هر داروی تجویز شده دیگری هرگز نباید بدون نسخه پزشک قطع شود، حتی اگر بیمار گمان کند که علت علائم او متفورمین است. آنها باید تا زمانی که پزشک دستور دیگری نداده است، به مصرف آن ادامه دهند.

پاتل توصیه کرد که ابتدا با یک داروساز مشورت کنید، نه اینکه منتظر نوبت پزشک باشید. او گفت توضیح در مورد تعداد دفعات بروز علائم، توانایی بیمار در نوشیدن مایعات، میزان ادرار تولید شده و ارائه لیستی از تمام دارو‌ها و مکمل‌هایی که فرد مصرف می‌کند، مهم است. او توضیح داد که بحث در مورد چگونگی تأثیر علائم بر کار، خواب یا توانایی خروج از خانه به داروساز یا پزشک کمک می‌کند تا وضعیت را بهتر ارزیابی کنند.

منبع: میرور