باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ویژه آقایان، با عنوان جام شهدای مهارت، با حضور احمد طالبی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد و حسین محرمی، رئیس شورای ورزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در یزد آغاز به کار کرد.

این دوره از مسابقات در ۶ رشته ورزشی والیبال، فوتسال، شطرنج، دارت، فوتبال‌دستی و تنیس برگزار می‌شود و رقابت ورزشکاران به مدت سه روز، از هفتم آذرماه، ادامه خواهد داشت.

در این رویداد ورزشی، ۲۶ تیم از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، قزوین، کرمان، یزد، خوزستان، اصفهان، البرز، همدان، مرکزی و سایر استان‌ها حضور دارند.

برگزاری این مسابقات در راستای توسعه نشاط و پویایی سازمانی، تقویت روحیه همدلی و تعامل میان کارکنان و ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در مجموعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور صورت می‌گیرد.

میزبانی یزد از این رویداد ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان در برگزاری رقابت‌های ورزشی و میزبانی رویداد‌های بین‌استانی نیز به شمار می‌رود.

منبع؛ روابط عمومی