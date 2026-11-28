باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -کرباسچی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیما استان گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ۴ سال با فرمان رهبر شهید آغاز شد و امسال آخرین سال این طرح است؛ هر ایرانی اگر سه نهال بکارد در پایان به این عدد می‌رسیم. این موضوع در استان نیز انجام می‌شود و پویش‌های متفاوتی به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کنیم.

او افزود: پویش نهالکاری «سایه مادر» در روز دوشنبه ۹ آذر، مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در استان برگزار می‌شود و در بیرجند، در مرکز توانبخشی حضرت علی‌اکبر برگزار می‌گردد.

کرباسچی بیان کرد: از ابتدای سال پویش‌های نهالکاری به‌طور مداوم تا زمانی که فصل نهالکاری بوده انجام داده‌ایم؛ از ابتدای مهر تاکنون نیز سه پویش نهالکاری برگزار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: اوایل بهمن در استان بیشترین زمان و فصل نهالکاری است. نهال‌های گلدانی امکان کاشت در این فصل سال را دارند که نهال‌های میوه‌دار و غیرمیوه‌دار تهیه و برای کاشت در این فصل استفاده می‌شوند.

او عنوان کرد: سهم استان از طرح مردمی نهالکاری، کاشت ۴ میلیون نهال یعنی هر سال یک میلیون نهال است که با کمک مردم و تمام نهاد‌های کمک‌کننده در حال تلاش برای رسیدن به این عدد هستیم.

کرباسچی تصریح کرد: در همکاری با آموزش و پرورش، نهالستان کوچکی در مدارسی که درخواست شود ایجاد و نگهداری از آنها برای کاشت در مکان درست، انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: نگهداری از طبیعت و فضای سبز، بر عهده‌ی منابع طبیعی به‌تنهایی نیست و مردم نیز باید مراقبت از طبیعت، خصوصاً در مواقع تفریح را مدنظر داشته باشند؛ البته مردم استان در نگهداری از منابع طبیعی اهتمام ویژه‌ای دارند، ولیکن یک بی‌احتیاطی می‌تواند موجب از دست رفتن این نعمت شود.

او گفت: یکی از برنامه‌های منابع طبیعی کشور، احداث «بوستان زندگی» است که برنامه‌ریزی آن برای استان انجام شده و با رویداد‌های مختلف توسعه پیدا می‌کند؛ مکان‌هایی در استان آماده کردیم و در ایام نهالکاری این بوستان‌ها آماده می‌شوند و مردم می‌توانند برای کاشت نهال، چه به صورت انفرادی و چه گروهی، اعلام آمادگی کنند؛ در این پارک‌ها مالکیت معنوی نهال‌ها با مردم است.