باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی گفت: برای نخستین بار در استان فارس، دشت ارسنجان به‌عنوان پایلوت اجرای الگوی کشت هوشمند انتخاب شد؛ طرحی راهبردی که با هدف مدیریت بهینه منابع آب، افزایش بهره‌وری کشاورزی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و صیانت از منابع آب و خاک در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: نشست تحلیلی کارگروه آب و کشاورزی شهرستان ارسنجان برگزار شد و در خصوص مقدمات اجرایی، ابعاد فنی و الزامات عملیاتی‌سازی نخستین الگوی کشت هوشمند استان در دشت ارسنجان تبادل نظر شد.

به گفته او؛ ظرفیت‌های تولیدی منطقه، وضعیت منابع آبی، محدودیت‌های اقلیمی، ساختار کشت محصولات زراعی و چالش‌های پیش روی بهره‌برداران ارزیابی شد و راهکار‌های علمی برای استقرار این الگوی نوین کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.

همتی اظهار کرد: دشت ارسنجان به دلیل محدودیت منابع آب زیرزمینی و شرایط اقلیمی در زمره دشت‌های ممنوعه قرار دارد؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی تولید و حرکت به سمت کشاورزی علمی و متناسب با ظرفیت‌های طبیعی منطقه را دوچندان می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: الگوی کشت هوشمند با بهره‌گیری از داده‌های اقلیمی، اطلاعات آب و خاک، نیاز آبی محصولات و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، امکان انتخاب محصولات مناسب و تعیین سطح زیرکشت متناسب با توان اکولوژیک را فراهم می‌سازد و می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع و کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی نقش مؤثری داشته باشد.

او گفت: اجرای موفق این برنامه مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین، مشارکت کشاورزان و توجه به صرفه اقتصادی محصولات است تا ضمن حفاظت از منابع پایه، درآمد و معیشت بهره‌برداران و پایداری تولید نیز حفظ شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: انتخاب دشت ارسنجان به‌عنوان نخستین پایلوت اجرای الگوی کشت هوشمند فارس، فرصتی برای ارزیابی و توسعه مدیریت داده‌محور در بخش کشاورزی است؛ رویکردی که در صورت موفقیت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر دشت‌های استان در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش بهره‌وری آب و تقویت امنیت غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

فناوری پلاسما راهکاری نوین برای ارتقای کیفیت بذر کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: فناوری پلاسمای سرد به‌عنوان یکی از دستاورد‌های نوین و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی، با قابلیت ضدعفونی سطح بذر، بهبود فرایند جوانه‌زنی و تقویت استقرار اولیه گیاهچه، ظرفیت تازه‌ای برای افزایش کیفیت نهاده‌ها و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات زراعی و باغی فراهم کرده است.

همتی بیان کرد: به همین منظور کارشناسان تخصصی حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی با هدف آشنایی با فناوری‌های نوین و بررسی قابلیت‌های کاربردی آن در کشاورزی، از سامانه پردازش بذر‌های کشاورزی با فناوری پلاسما بازدید کردند و توانمندی‌های فنی این دستگاه را مورد بررسی قرار دادند.

به گفته این مقام مسئول؛ پلاسمای سرد با بهره‌گیری از گاز یونیزه‌شده و تولید گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن، امکان اصلاح ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سطح بذر را فراهم می‌کند. این فرایند بدون نیاز به افزایش قابل‌توجه دما، می‌تواند ترشوندگی پوسته بذر و جذب آب را بهبود بخشیده و زمینه آغاز سریع‌تر جوانه‌زنی را فراهم سازد.

او تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این فناوری، کاهش بار میکروبی سطح بذر و مقابله با برخی عوامل بیماری‌زای قارچی و باکتریایی است. این ویژگی می‌تواند ضمن ارتقای سلامت بذر، به کاهش وابستگی به برخی روش‌های متداول ضدعفونی شیمیایی کمک کند.

همتی اظهار کرد: تیمار بذر با پلاسمای سرد همچنین در شرایط مناسب می‌تواند موجب افزایش سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی، بهبود قدرت رشد اولیه و استقرار بهتر گیاهچه شود؛ عواملی که در نهایت با افزایش توان رقابتی گیاه و استفاده مؤثرتر از منابع آب و عناصر غذایی، ظرفیت بهبود عملکرد محصولات کشاورزی را ایجاد می‌کنند.

او افزود: میزان اثربخشی این فناوری به نوع محصول، ویژگی‌های بذر، شدت و مدت زمان تیمار بستگی دارد؛ بنابراین تعیین شرایط بهینه برای هر گونه گیاهی و انجام آزمایش‌های کنترل‌شده پیش از بهره‌برداری گسترده، برای دستیابی به نتایج مطلوب و جلوگیری از آسیب احتمالی به بذر ضروری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: بهره‌گیری هدفمند از فناوری پلاسمای سرد می‌تواند گامی مؤثر در توسعه روش‌های نوین بذرکاری، ارتقای کیفیت نهاده‌های کشاورزی، کاهش مصرف برخی مواد شیمیایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار و دانش‌بنیان باشد؛ رویکردی که با توجه به ضرورت افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع محدود، اهمیت ویژه‌ای در آینده تولیدات کشاورزی کشور دارد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس