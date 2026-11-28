باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدباقر لطفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: پروژه تعمیرات تخصصی و رفع اشکال فنی روتور توربین واحد بخار ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه بیستون با اتکا به دانش فنی، تجربه و توان متخصصان داخلی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به پایان رسید.

وی افزود: این واحد به دلیل بروز نقص فنی در بخش توربین از مدار تولید خارج شده بود که پس از انجام بررسی‌های تخصصی، عملیات تعمیراتی مورد نیاز در کارگاه‌های تخصصی و سایت نیروگاه با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد: پس از اتمام فعالیت‌های فنی و انجام بررسی‌های لازم برای اطمینان از آمادگی واحد، این مجموعه برای بهره‌برداری به کارفرما تحویل داده شده است.

لطفی با اشاره به اهمیت اجرای به‌موقع برنامه‌های تعمیراتی نیروگاه‌ها بیان کرد: افزایش آمادگی تولید واحد‌های نیروگاهی، نقش مهمی در تأمین برق پایدار و عبور مطمئن از دوره‌های اوج مصرف دارد. از این رو، با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های اجرایی، برنامه‌های تعمیراتی نیروگاه‌های گازی و بخاری با جدیت در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: ما به‌عنوان بازوی مهندسی صنعت برق کشور، تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان داخلی، خدمات مورد نیاز نیروگاه‌ها را در حوزه تعمیرات اساسی، بهسازی، بازسازی و ساخت تجهیزات نیروگاهی به‌صورت مستمر ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تأکید بر اهمیت بازگشت واحد ۳۲۰ مگاواتی بیستون به مدار تولید گفت: اتصال مجدد این واحد به شبکه، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، در ارتقای پایداری شبکه سراسری به‌ویژه در استان‌های غربی نقش مؤثری خواهد داشت و به تأمین مطمئن برق مشترکان در دوره‌های اوج مصرف کمک می‌کند.