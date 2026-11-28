باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ترکیه در حال آماده شدن برای پرتاب اولین ماموریت بدون سرنشین خود به ماه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ است که با استفاده از یک فضاپیمای توسعه یافته داخلی با نرخ تولید بین ۸۰ تا ۸۷ درصد و با استفاده از یک موتور موشک هیبریدی تولید داخل انجام می‌شود.

این ماموریت که با نام "برنامه تحقیقات قمری-۱" شناخته می‌شود، تحت اهداف برنامه ملی فضایی ترکیه قرار دارد و هدف آن تبدیل ترکیه به نهمین کشور جهان است که به طور مستقل به ماه می‌رسد.

محمد فاتح چاغر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه، از تکمیل ساخت و مونتاژ این فضاپیما که تقریباً ۳.۵ تن وزن دارد و انتقال آن به تأسیسات صنایع هوافضای ترکیه (TAI) در آنکارا برای آزمایش‌های جامع محیطی و فیزیکی قبل از پرتاب خبر داد.

این فضاپیما به یک سیستم پیشرانش موشکی هیبریدی که توسط شرکت ترکیه‌ای Delta-V در داخل کشور توسعه داده شده است، متکی است و ترکیه را به یکی از اولین کشورهایی تبدیل می‌کند که این فناوری را در ماموریت‌های فضایی عمیق برای مانور در مدار ماه و فرود آزمایش می‌کند.

این فضاپیما در مرحله اول خود با یک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس پرتاب خواهد شد. سفر آن تقریباً دو ماه طول خواهد کشید تا به یک مدار قطبی دایره‌ای در اطراف ماه در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری برسد.

این فضاپیما برای مدت زمانی از سه ماه تا یک سال و نیم در مدار فعالیت خواهد کرد و مکانیسم‌های تشکیل آب در سطح ماه، تعامل باد خورشیدی با خاک ماه و میدان‌های مغناطیسی، خواص حرارتی و تابش ماه را مطالعه خواهد کرد.

پس از تکمیل مرحله مداری، فضاپیما مانورهای کاهش سرعت هدایت‌شده را برای فرود سریع روی سطح ماه انجام خواهد داد تا برای ماموریت دوم، "برنامه تحقیقات قمری-۲"، که هدف آن فرود نرم و استقرار یک مریخ‌نورد با استفاده از یک وسیله پرتاب کاملاً تولید داخل است، آماده شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی