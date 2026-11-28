باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - موسوی اقدم گفت:با شروع فصل پاییز و وصول گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر اقدام برخی افراد و باغداران در خصوص سوزاندن برگ درختان و بقایای گیاهی در سطح شهر مراغه و حواشی آن دادستانی مراغه با صدور دستوری قاطع به نیروی انتظامی و اداره محیط زیست، از برخورد بدون اغماض با این پدیده خطرناک خبر داد.

وی افزود:سوزاندن برگ درختان و ضایعات کشاورزی علاوه بر ایجاد آلودگی شدید هوا و اخلال در نظام تنفسی شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و نقض صریح ماده ۲۰ قانون هوای پاک است.

وی گفت: به نیروی انتظامی و اداره حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است که گشت‌های شبانه‌روزی خود را افزایش داده و به محض مشاهده هرگونه آتش‌زدن ضایعات و برگ‌ها، ضمن ممانعت فوری و خاموش کردن آتش با همکاری شهرداری، پرونده قضایی تشکیل داده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مراغه ضمن دعوت از شهروندان عزیز به همکاری در صیانت از سلامت محیط زیست شهری به خاطیان هشدار داد که این اقدام پیگرد قانونی در پی خواهد داشت