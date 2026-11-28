باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت مقوله شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات، به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش و تضمین‌کننده کیفیت و سلامت مواد غذایی، نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر و آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران است.

او افزود:مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در همین راستا، برنامه‌های آموزشی و ترویجی متنوعی را برای تبیین مزایای این طرح در سطح شهرستان‌های استان عملیاتی کرده است.

خلیلی گفت: در بخش ترویج مکتوب و رسانه‌ای، طی دوره‌های اخیر اقدامات چشمگیری صورت گرفته است؛ از جمله تدوین و انتشار اطلاعیه‌های ترویجی و آموزشیِ شناسنامه‌دار که به صورت هدفمند در میان بهره‌برداران و مراکز جهاد کشاورزی و در فضای مجازی توزیع شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی برای انتقال دانش فنی به جامعه روستایی اشاره کرد و افزود: با همکاری صدا و سیمای مرکز مازندران، مجموعه‌ای از پیام‌ها و برنامه‌های کوتاه رادیویی با محتوای آموزشی و ترویجی تولید و پخش شده است. این پیام‌ها با پوشش حداکثری مناطق روستایی، نقش بسزایی در ترغیب کشاورزان به رعایت اصول فنی، مدیریت بهینه نهاده‌ها و همراهی با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی داشته‌اند.

او گفت: توسعه پایدار بخش کشاورزی جز با مشارکت آگاهانه کشاورزان و توانمندسازی آنان از طریق ابزار‌های نوین ترویجی میسر نمی‌شود. این مدیریت با تمام توان و با استفاده از ظرفیت کارشناسان پهنه، تشکل‌ها و رسانه‌های جمعی، مسیر انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید را با قوت ادامه خواهد داد.