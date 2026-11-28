باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز بازار سرمایه عملکرد خوبی داشت، به طوری که ۹۲ درصد بازار در محدوده مثبت و تنها ۸ درصد در محدوده منفی معامله شدند. در جریان معاملات امروز، ۵۹ میلیارد برگه سهم میان خریداران و فروشندگان دادوستد شد و ارزش معاملات به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حدود ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی امروز وارد بازار سرمایه شد که یکی از اعداد قابل توجه در چند وقت اخیر به شمار می‌رود و نشان‌دهنده استقبال بالای سرمایه‌گذاران و اعتمادسازی مجدد در بازار سرمایه است.

وی افزود: البته در این مدت شاهد رشد نرخ ارز بازار آزاد بوده‌ایم و همین موضوع باعث شده بازار سرمایه نیز خودی نشان دهد و ورود نقدینگی به این بازار را شاهد باشیم.

غفوری بیان کرد: محدوده ۹ میلیون واحد در دسترس بازار قرار دارد و ایستگاه مقاومتی بعدی بازار خواهد بود. فکر می‌کنم با روندی که در بازار شکل گرفته، شاخص می‌تواند بالاتر از محدوده ۹ میلیون واحد نیز تثبیت شود. ظرفیت تثبیت بازار در بالای ۹ میلیون واحد وجود دارد و محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، ایستگاه مقاومتی بعدی بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در توصیه به سهامداران گفت: در شرایط فعلی شاید توصیه من کلیشه‌ای باشد، اما سرمایه‌گذاران بهتر است سبد سرمایه‌گذاری داشته باشند و در بازار سرمایه نماد‌ها یا شرکت‌هایی را انتخاب کنند که از منظر سودسازی و درآمدی وضعیت خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: در کل، هیجانی عمل کردن را یکی از نکات منفی در سرمایه‌گذاری می‌دانم و توصیه می‌کنم حتی‌الامکان در بازار هیجانی رفتار نکنند؛ چه در شرایط صعودی بازار که احساس جاماندگی به سرمایه‌گذار دست می‌دهد و چه در شرایط نزولی که ممکن است به ورود هیجانی به بازار منفی منجر شود.

غفوری در پایان تاکید کرد: در مجموع، هیجانی عمل کردن و احساس جاماندگی را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه مناسب نمی‌دانم و افراد باید مطابق با استراتژی معاملاتی خود در بازار معامله کنند.

*گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.*