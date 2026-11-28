باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه بررسی وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و دارو، با بیان اینکه ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، اظهار کرد: شرایط امروز کشور حاصل عملکرد مناسب همه دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است که با وفاق و همدلی در میدان حضور داشتند و با نگاه حل مسئله عمل کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به همراهی نهاد‌های عمومی، بخش خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با دولت در تأمین نیاز‌های مردم، از عملکرد استانداری‌ها نیز قدردانی کرد و افزود: استانداری‌ها در تحقق راهبرد تفویض اختیار خوش درخشیدند.

شجاعت رئیس‌جمهور در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی گره‌گشا بود

عارف، شجاعت ذاتی و اعتقادی رئیس‌جمهور را مهم‌ترین عامل موفقیت کشور در تأمین کالا‌های اساسی دانست و اظهار کرد: اقدامات دکتر پزشکیان در این مدت گره‌گشا بود و رضایت خداوند و مردم همواره محور اقدامات ایشان است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: من شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی دکتر پزشکیان هستم و هرگاه وزرا موضوع مهمی درباره مسائل کشور مطرح می‌کردند، رئیس‌جمهور بلافاصله جلساتی برای بررسی و حل آن مسائل برگزار می‌کرد.

عارف با اشاره به تصمیمات دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: اتخاذ این تصمیمات می‌توانست مسائلی برای کشور ایجاد کند و جراحی اقتصادی نیز ممکن بود با درد‌هایی همراه باشد، اما رئیس‌جمهور ریسک برخی درد‌های جزئی را پذیرفت و با عنایت خداوند و همراهی مردم، حتی در بخش‌هایی که نسبت به اجرای اصلاحات اقتصادی نگرانی داشتیم، عملکرد موفق‌تری حاصل شد.

وی با اشاره به نگرانی‌های اولیه درباره اصلاح قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: با همراهی سایر قوا، بخش‌های امنیتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیمات اتخاذشده به‌خوبی اجرایی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نتیجه این اقدامات آن بود که ایران به‌عنوان کشوری که سال‌ها تحت تحریم قرار داشت، در برابر آمریکا که مدعی ابرقدرتی است، ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

بخش خصوصی طلبکار دولت است؛ امیدواریم هرچه سریع‌تر مطالبات آن را پرداخت کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد بخش خصوصی و همراهی فعالان اقتصادی با دولت در تأمین کالا‌های اساسی گفت: بخش خصوصی طلبکار دولت است و دولت نیز بدهی‌های به‌جامانده از گذشته به بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است.

عارف با تقدیر از صبر و همراهی بخش خصوصی در زمینه دریافت مطالبات خود از دولت، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، این مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

اثبات کردیم دست ایران در برابر محاصره دریایی دشمن بسته نیست

عارف وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی کشور را مطلوب و فراتر از میزان تعیین‌شده در مصوبات شورای عالی امنیت ملی ارزیابی کرد و گفت: مبادلات تجاری کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و واردات کالا‌های اساسی از بنادر و مبادی شرقی و غربی کشور در حال انجام است.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: اثبات کردیم که دست ما در برابر محاصره دریایی دشمن بسته نیست.

عارف همچنین بر ضرورت تداوم روند توسعه بنادر شمالی کشور و سایر مبادی ورودی تأکید کرد و افزود: دشمن باید متوجه شود که اگر محدودیت‌هایی در بنادر جنوبی ایجاد کند، کشور دچار مشکل نخواهد شد و این محدودیت‌ها را از طریق سایر مبادی مرزی جبران خواهیم کرد.

دولت چهاردهم دولت جنگ است؛ آمادگی امروز کشور با ابتدای دولت قابل مقایسه نیست

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: دولت چهاردهم دولت جنگ است. هیچ‌یک از دولت‌های گذشته به‌صورت مستقیم با آمریکا در جنگ نبودند، اما ما برای دفاع از خود آمادگی داشتیم و آمادگی امروز ما به‌هیچ‌وجه با ابتدای دولت قابل مقایسه نیست.

عارف افزود: با تدبیر رهبر شهید انقلاب و امام سوم انقلاب و همراهی مردم، این مسیر را پیش می‌بریم. البته مشکلاتی نیز وجود دارد، اما راهکار‌های ما برای حل این مشکلات بومی است.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اظهار کرد: باور من این است که دشمن دیگر از هدف سرنگونی نظام دست برداشته است و نمی‌خواهد بیش از این در تاریخ مورد تمسخر قرار گیرد که قصد سرنگونی نظامی را داشت، اما آن نظام مقاومت کرد و با قدرت بیشتری در مسائل بین‌المللی نقش‌آفرینی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر آمادگی کامل کشور برای دفاع خاطرنشان کرد: رزمندگان ما اثبات کردند که مرد میدان هستند و از سوی دیگر، ما اهل گفت‌و‌گو نیز هستیم.

فراتر از جریان‌های سیاسی، عملکرد دولت را نقد و آسیب‌شناسی کنید

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به اهالی رسانه و صاحبان قلم، خواستار انعکاس عملکرد کشور در دو تا سه سال اخیر، فارغ از گرایش‌ها و جریان‌های سیاسی شد.

عارف گفت: شما صاحبان قلم، فراتر از جریان‌های سیاسی، عملکرد دو تا سه سال اخیر را به تصویر بکشید و دولت را نقد و آسیب‌شناسی کنید تا روند امور اصلاح شود؛ زیرا نمی‌توانیم مدعی باشیم که شرایط کشور ایده‌آل است و مشکلاتی نیز وجود دارد.

راهبرد ستاد تنظیم بازار، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در سه ماه پیش رو است

عارف با اشاره به مناسبت‌های مذهبی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان و در پیش بودن تعطیلات نوروز، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در ماه‌های آینده تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: راهبرد ما تأمین ثبات و پایداری نسبی اقتصادی است و اگر با گران‌فروشی مواجه شویم، قطعاً باید با آن برخورد کنیم.

عارف با بیان اینکه راهبرد ستاد تنظیم بازار، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در سه ماه پیش رو است، افزود: حتی افزایش یک تا دو درصدی قیمت‌ها نیز آثار روانی بر جامعه دارد و ما با همراهی تولیدکنندگان به دنبال تأمین تولید پایدار و تثبیت قیمت‌ها هستیم.

تأکید بر اجرای چهار سند مصوب شورای عالی امنیت ملی برای تسهیل اداره کشور

معاون اول رئیس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست چهار سند مهم مصوب شورای عالی امنیت ملی در زمینه تسهیل اداره کشور را با جدیت عملیاتی کنند.

عارف تأکید کرد: مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت و شورای عالی امنیت ملی مبنای عمل است و وزرا و مدیران دولتی باید این مصوبات را اجرایی کنند تا شرایط مناسبی تا پایان سال داشته باشیم و آرامش جامعه برقرار باشد.

وی با اشاره به مسئولیت جمعی وزرا بر اساس قانون اساسی و ضرورت حفظ یکپارچگی دولت، افزود: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با شرایط کشور باشد و مصوبات و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده نیز به‌موقع اجرا شود تا عملکرد اطمینان‌بخشی برای نظام داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم، اما آرامش جامعه نیز باید حفظ شود؛ همان‌گونه که در دو جنگ اخیر نیز این اتفاق رخ داد.

ضرورت رفع کسری‌های دارویی و تأمین مواد اولیه باکیفیت برای تولید دارو

عارف با اشاره به وضعیت تأمین دارو در کشور گفت: در حوزه دارو وضعیت نسبتاً خوبی داریم، اما باید برخی کسری‌های موجود و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه باکیفیت برای تولید دارو برطرف شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت