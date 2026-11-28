باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی «رویکرد‌های نوین در مدیریت بیماری‌های زنان و زایمان» با تأکید بر اهمیت سلامت زنان اظهار کرد: زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه در سلامت خانواده، نقشی اثرگذار دارند. ازاین‌رو، سلامت جسمی و روانی آنان با سلامت و پویایی جامعه پیوندی مستقیم دارد.

او، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی را از عوامل مؤثر بر سبک زندگی و الگو‌های سلامت دانست و افزود: این تحولات می‌توانند بر سن ازدواج، فرزندآوری و دوره باروری زنان اثر بگذارند. بنابراین، شناخت علمی این تغییرات و توجه به نیاز‌های سلامت زنان در مراحل گوناگون زندگی ضروری است.

عزیزی با اشاره به برگزاری این کنگره از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مراکز پیشرو کشور در حوزه‌های بالینی و پژوهشی، به‌ویژه رشته زنان و زایمان است و روش‌های نوین تشخیصی و درمانی این حوزه در این دانشگاه آموزش داده شده و به‌کار گرفته می‌شود.

او ادامه داد: این رویداد علمی با حضور استادان و متخصصان برجسته داخلی و بین‌المللی، در قالب پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های علمی برگزار خواهد شد. تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی و دستاورد‌های علمی حوزه سلامت زنان نیز در این کنگره بررسی و ارائه می‌شود.

مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز امیدواری کرد دستاورد‌های کنگره به بهبود روش‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت زنان کمک کند و از متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد دعوت کرد.