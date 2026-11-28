باشگاه خبرنگاران جوان - حکیمه پورجعفری، معلم و دبیر اجرایی رویداد ملی "مها"، با تشریح اهداف و جزئیات این رویداد اظهار کرد: "مها" در ادامه رویداد "الف‌تای مقاومت" و با هدف تقویت تربیت سیاسی دانش‌آموزان، شناسایی و ترویج تجربه‌های معلمان در زمینه مقاومت، عدالت‌خواهی، حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جامعه مخاطب این رویداد افزود: معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت می‌توانند تجربه‌ها و آثار خود را در زمینه فعالیت‌های تربیتی مرتبط با اهداف رویداد ارسال کنند.

دبیر اجرایی رویداد ملی «مها» با اعلام مهلت ثبت و ارسال آثار تا ۲۰ آذر، از علاقه‌مندان خواست تجربه‌های خود را در محورهای اعلام‌شده و در بازه زمانی تعیین‌شده ثبت کنند.

پورجعفری همچنین درباره زمان و مکان برگزاری اختتامیه این رویداد گفت: اختتامیه به‌صورت حضوری از ۱۲ تا ۱۴ دی‌ در شهر کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، برگزار خواهد شد و طی آن، تجربه‌های برتر معلمان معرفی و از فعالان این عرصه تقدیر می‌شود.

وی در پایان از معلمان سراسر کشور دعوت کرد: با ثبت و ارسال تجربه‌های خود، در رویداد ملی «مها» مشارکت کنند و در ترویج جریان تربیت دانش‌آموزان عدالت‌خواه و ظلم‌ستیز نقش‌آفرین باشند.