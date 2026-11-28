باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای ناشی از جنگ، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی مواجه بوده است؛ شرایطی که از یک‌سو هزینه تولید و تجارت را افزایش داده و از سوی دیگر، با تشدید انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، فشار مضاعفی بر بازار ارز و کالا وارد کرده است. در چنین فضایی، کنترل تورم و جلوگیری از انتقال شوک‌های اقتصادی به سطح عمومی قیمت‌ها به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده است.

در همین راستا، مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به روند شاخص‌های پولی و قیمتی کشور، از کاهش شتاب رشد نقدینگی و افت تورم ماهانه در چهار ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد که دولت در صورت تداوم شرایط فعلی، بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده را هدف‌گذاری کرده است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش رشد نقدینگی به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد، روند این شاخص طی چهار ماه گذشته کنترل شده است، اظهار کرد: رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار که در مقاطعی در محدوده ۷ تا ۸.۵ درصد قرار داشت، به حدود ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، در صورت نبود شوک‌های منفی جدید و تداوم روند فعلی، امکان بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد در بازه زمانی ۶ تا ۹ ماه آینده وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کاهش تورم ماهانه به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. به بیان دیگر، خانوارها همچنان با قیمت‌های بالاتر کالاها و خدمات مواجه هستند، اما در صورت استمرار روند کاهشی تورم ماهانه، شتاب افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند محدودتر شود. از همین رو، تحقق هدف اعلام‌شده دولت به تداوم سیاست‌های پولی و مالی و جلوگیری از بروز شوک‌های جدید اقتصادی وابسته است.

آسیب صنایع بالادستی و افزایش هزینه تولید

یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل وضعیت تورمی کشور، آثار جنگ بر زنجیره تولید و صنایع بالادستی است. وزیر اقتصاد، آسیب به بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و تأسیسات گازی را از عوامل اصلی افزایش تورم تولیدکننده عنوان کرده است.

اهمیت این صنایع از آن جهت است که محصولات آنها مواد اولیه و نهاده مورد نیاز طیف گسترده‌ای از صنایع پایین‌دستی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اختلال در فعالیت این بخش‌ها تنها به افزایش قیمت محصولات مستقیم آنها محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند از طریق افزایش هزینه مواد اولیه، کاهش عرضه و اختلال در زنجیره تأمین به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود. این روند در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز اثرگذار خواهد بود.

مدنی‌زاده همچنین تخریب رابطه مبادله، تشدید انتظارات تورمی، خروج سرمایه، افزایش قیمت اقلام اداری و دستوری و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل را از دیگر عوامل اثرگذار بر تورم پس از جنگ برشمرد.

اصلاح بازار بدهی؛ تلاش برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه

در کنار عوامل سمت عرضه، مدیریت کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی نیز نقش مهمی در برنامه دولت برای مهار تورم دارد. تأمین مالی کسری بودجه از مسیر استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در صورت افزایش پایه پولی، می‌تواند به رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.

مدنی‌زاده در همین زمینه اصلاح ساختار بازار اوراق دولتی را یکی از اقدامات مؤثر دولت دانست و گفت: اگر اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق نسبت به سال گذشته صورت نمی‌گرفت، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد وجود داشت.

به گفته وی، فراهم شدن امکان خرید و فروش اوراق در بازار، مانع از تبدیل فشار تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی بانک مرکزی شده است. همچنین کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاحات بانکی با همراهی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و تأمین مالی دولت از بانک مرکزی در سال جاری به صفر رسیده است.

این سیاست‌ها در واقع بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بازار بدهی برای تأمین منابع مالی دولت به جای اتکا به منابع بانک مرکزی تأکید دارند. البته اثربخشی این رویکرد به میزان توان بازار برای جذب اوراق، هزینه تأمین مالی دولت و نحوه مدیریت تعهدات بودجه‌ای در دوره‌های آینده بستگی خواهد داشت.

توسعه این ابزارها می‌تواند زمینه جذب منابع جدید و کاهش فشار بر روش‌های سنتی تأمین مالی را فراهم کند، هرچند موفقیت آنها به طراحی سازوکارهای اجرایی، میزان استقبال سرمایه‌گذاران و مدیریت ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار نفت وابسته است.

در مجموع، آنچه از مجموعه اظهارات وزیر اقتصاد و تحولات شاخص‌های قیمتی برمی‌آید، نشان می‌دهد دولت در شرایطی که اقتصاد با پیامدهای جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن مواجه است، تلاش می‌کند از مسیر کنترل نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، اصلاح بازار بدهی و توسعه ابزارهای مالی، از تشدید تورم جلوگیری کند.

با این حال، کاهش تورم در اقتصاد پساجنگ صرفاً به سیاست‌های پولی و مالی محدود نمی‌شود. بازسازی ظرفیت تولید صنایع بالادستی، احیای زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی، مدیریت انتظارات تورمی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری نیز از الزامات دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌هاست.

از این منظر، کاهش تورم ماهانه به محدوده ۳ تا ۴ درصد را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها دانست؛ اما تبدیل این روند به ثبات پایدار اقتصادی و تحقق هدف بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد، به تداوم اصلاحات و کاهش فشارهای سمت عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.