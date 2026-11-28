باشگاه خبرنگاران جوان - از روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر یحیی میرزاده، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در کشور و استان هرمزگان اظهار کرد: در ادامه روند افزایشی موارد ابتلا که پیش‌تر نیز گزارش شده بود، طی روزهای اخیر شاهد افزایش موارد مثبت این بیماری در استان هستیم.

وی با بیان اینکه نظام مراقبت و پایش بیماری‌های تنفسی به‌صورت مستمر در استان فعال است، افزود: بر اساس الگوی معمول سالیانه، موج بیماری آنفلوانزا از آبان و آذرماه آغاز می‌شود و با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده موارد بیشتری از ابتلا به این بیماری در استان مشاهده شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در کنترل و مهار زنجیره انتقال بیماری، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و با رعایت اصول پیشگیری، از گسترش بیماری در جامعه جلوگیری کنند.

دکتر میرزاده مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و انتقال آنفلوانزا را شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و فضاهای سربسته، به‌ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، همکاری مدیران مدارس، و کارکنان دارای علائم بیماری تا زمان بهبودی کامل، با هدف جلوگیری از انتقال بیماری به سایر افراد، رعایت آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه و استفاده از دستمال کاغذی یا قسمت داخلی آرنج، تأمین تهویه مناسب در فضاهای بسته و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، به‌ویژه در محیط‌های پرتردد و تجمعات و تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های هدف و افراد در معرض خطر، مطابق توصیه‌های نظام سلامت عنوان کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های آسیب‌پذیر تصریح کرد: سالمندان، زنان باردار، کودکان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مبتلایان به ضعف سیستم ایمنی، بیش از سایر افراد در معرض عوارض بیماری قرار دارند و لازم است در این ایام توجه ویژه‌ای به رعایت توصیه‌های پیشگیرانه داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی موارد ابتلا به آنفلوانزا، همکاری و مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه در رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل بیماری، قطع زنجیره انتقال و جلوگیری از گسترش آن در سطح استان دارد.