باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور طی شب گذشته ۱۲۴۶ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد این پهپاد‌ها در مناطق بریانسک، بلگورود، کورسک، اوریول، اسمولنسک، ورونژ، کالوگا، تولا، روستوف، ولگوگراد، ساراتوف، سامارا، سرزمین کراسنودار، منطقه مسکو و همچنین کریمه و باشقیرستان رهگیری و منهدم شدند.

نیرو‌های مسلح روسیه همچنین در پیامی در تلگرام اعلام کردند یگان «وستوک» مواضع مستحکم نیرو‌های اوکراینی را در منطقه زاپوریژیا منهدم کرده است.

منبع: رویترز