باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -عمارت تاریخی وفایی در روستای قاضی‌بالا از توابع بخش سلفچگان قم، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری استان است که قدمت آن به اواخر دوره قاجار می‌رسد.

این عمارت در ساختار اولیه خود، مزرعه مسکونی متعلق به محمدحسین‌خان خلج بوده و ویژگی‌های خاص مجموعه‌های مسکونی در ساختار روستایی ایران را به نمایش می‌گذارد. مجموعه مرکزی عمارت در دو طبقه با اتاق‌های متعدد و سرسرا در امتداد شرقی-غربی به طول ۸۰ و عرض ۲۵ متر ساخته شده و دارای دو ایوان شمالی و جنوبی است.

دو حیاط بزرگ با حوض مستطیل‌شکل در دو سوی شمالی و جنوبی ساختمان قرار دارد و از جلوه‌های دیدنی این عمارت، آب‌انبار بزرگ آن است که در قسمت ورودی حیاط جنوبی و در امتداد شرقی-غربی واقع شده و به شکلی بسیار ماهرانه و زیبا بازسازی شده است.

این عمارت تاریخی در ۸ دی ۱۳۹۰ به شماره ۳۰۵۳۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.