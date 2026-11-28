باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۳ آبان‌، مهلت ارسال آثار به سومین دوره جشنواره رسانه‌ای بهارستان به پایان رسید و خوشبختانه با استقبال خوب همکاران رسانه‌ای از سراسر کشور، در این دوره موفق به دریافت ۷۰۹ اثر از ۲۷۵ شرکت‌کننده شدیم.

وی با مقایسه آمار این دوره با دوره‌ گذشته افزود: مقایسه این آمار با جشنواره سال گذشته که در آن ۵۹۹ اثر از ۲۶۳ شرکت‌کننده دریافت شده بود، نشان‌دهنده رشد مشارکت و توجه بیش از پیش اهالی رسانه به مباحث پارلمانی و نظارتی است.

رئیس سومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان درباره جزئیات آثار ارسالی گفت: بررسی اولیه آثار نشان می‌دهد که بخش مکتوب با ۳۶۴ اثر، پرمخاطب‌ترین بخش جشنواره امسال بوده است که نشان از عمق توجه نویسندگان و تحلیلگران رسانه‌ای به مباحث تخصصی مجلس دارد.

شمسایی ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند میان رسانه، نمایندگان مجلس و مردم بردارد.

سومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان، با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر خانه ملت و اصحاب رسانه از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.