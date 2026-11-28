باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیکدلی در نشست مشترک هیأت‌های ایران و افغانستان در فرمانداری هامون اظهار کرد: مبادلات تجاری دو کشور از ابتدای سال جاری تاکنون از نظر حجم حدود ۳۰ درصد و از نظر ارزش نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی در مرز میلک افزود: رشد مبادلات با وجود محدودیت ظرفیت پل میلک، نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری‌های اقتصادی دو کشور است و احداث پل دوم مرزی می‌تواند با افزایش ظرفیت تردد و انتقال کالا، گشایش جدی در تجارت ایران و افغانستان ایجاد کند.

سفیر ایران در افغانستان همچنین با ابراز خرسندی از روند توسعه شبکه ریلی اظهار کرد: اتصال راه‌آهن زاهدان به شبکه ریلی شرق کشور و فراهم شدن امکان انتقال کالا تا باراندازهای مسیر، ظرفیت حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و در کنار احداث پل دوم میلک، رفع محدودیت‌ها و تسهیل مقررات تجاری، می‌تواند زمینه افزایش حجم مبادلات اقتصادی دو کشور تا ۱۰ میلیارد دلار را فراهم کند.

بیکدلی با اشاره به موانع موجود در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، مسائل مرتبط با سوخت و قیمت آن، مقررات جابه‌جایی کالا و مشکلات رانندگان در مناطق مرزی را از موضوعات نیازمند بررسی و اصلاح دانست و بر تقویت هماهنگی‌های مرزی تا تکمیل طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

وی همچنین تشکیل کمیته دائمی مشترک ایران و افغانستان را راهکاری برای پیگیری مستمر مسائل رانندگان، فعالان تجاری و رفع موانع مبادلاتی عنوان کرد.

هیأت افغانستان به ریاست مولوی محمدفاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی این کشور، روز شنبه با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و فرهنگی وارد منطقه سیستان شد.

این هیأت در گذرگاه مرزی پل ابریشم مورد استقبال منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان قرار گرفت و در نشست مشترک دو هیأت در فرمانداری هامون، موضوعاتی از جمله توسعه مبادلات مرزی، تسهیل تردد کالا و احداث دوم میلک بررسی شد.

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان