باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از پایان برداشت محصول به در باغ‌های استان خبر داد و اعلام کرد: امسال حدود ۱۹ هزار تن میوه "به" از سطح یک‌هزار و ۸۱۵ هکتار باغ‌های استان برداشت و روانه بازار‌های مصرف شده است، آماری که جایگاه دوم فارس در تولید این محصول در کشور را نشان می‌دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های باغبانی فارس اظهار کرد: میانگین عملکرد باغ‌های به استان ۱۱ تن در هکتار است و فارس از نظر میزان تولید رتبه دوم و از نظر سطح زیر کشت رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که بیانگر ظرفیت قابل‌توجه استان در تولید این محصول باغی است.

به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی فارس شهرستان‌های نی‌ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم‌بید و سپیدان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید به را در میان شهرستان‌های استان دارند و نقش مهمی در تأمین محصول و رونق باغداری در فارس ایفا می‌کنند.

بهجت حقیقی با توجه به پایان برداشت این محصول گفت: بخش عمده محصول تولیدی وارد بازار‌های مصرف شده و مقداری از آن نیز در انبار‌های سرد و سردخانه‌ها نگهداری می‌شود تا متناسب با نیاز بازار و به‌تدریج عرضه شود. نگهداری اصولی محصولات باغی در زنجیره سرد می‌تواند با کاهش ضایعات پس از برداشت، حفظ کیفیت و مدیریت زمان عرضه، به تنظیم بازار و افزایش ارزش اقتصادی محصول کمک کند.

او درباره ارقام تولیدی به در استان فارس بیان کرد: ارقام محلی و ارقام اصفهانی از مهم‌ترین گروه‌های به کشت‌شده در باغ‌های استان هستند که ارقام اصفهانی با نام‌های به شیشه‌ای، دبه‌ای و کدویی شناخته می‌شوند و تنوع آنها بخشی از ظرفیت ژنتیکی و تولیدی باغ‌های به فارس را تشکیل می‌دهد.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت مدیریت پس از برداشت این محصول خاطرنشان کرد: به از محصولات باغی با قابلیت نگهداری و فرآوری است و توسعه صنایع تبدیلی، تولید محصولات فرآوری‌شده و بسته‌بندی مناسب می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کند و فرصت‌های تازه‌ای برای حضور در بازار‌های هدف فراهم آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توسعه باغداری اصولی، ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت برداشت و نگهداری محصول و تقویت زنجیره‌های فرآوری و عرضه را از محور‌های مهم حمایت از تولیدکنندگان بخش باغبانی دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی، زمینه تقویت درآمد باغداران، پایداری تولید و تثبیت جایگاه فارس در تولید محصولات باغبانی کشور را فراهم می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس