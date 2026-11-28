باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین عابدینی، استاد حوزه علمیه در برنامه «سمت خدا» درباره اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز که طبق بیانات مقام معظم رهبری، مصداق جهاد ابتدایی علیه استکبار محسوب می‌شود، گفت: ما اکنون با نوعی جهاد ابتدایی مواجه هستیم که در موضوع کلام حضرت آقا نیز مطرح شده است. دشمن به ما حمله کرده و انتظار دارد که ما صرفاً در همان عرصه‌ای که مورد حمله قرار گرفته‌ایم، با او مقابله کنیم؛ به این معنا که اگر موشک می‌زند، ما نیز با موشک پاسخ دهیم.

حجت‌الاسلام عابدینی ادامه داد:، اما معنای جهاد ابتدایی در اینجا آن است که برخلاف پیش‌بینی دشمن، عرصه‌های دیگری را نیز فعال کنیم. به این معنا که ضمن دفاع در همان عرصه‌ای که دشمن به ما حمله کرده است، جبهه‌ها و مسیر‌های دیگری را نیز در مقابل او بگشاییم؛ مسیر‌هایی که برای دشمن قابل پیش‌بینی نیستند و حتی می‌توانند نقاط ضعف او را هدف قرار دهند. همین رویکرد می‌تواند به عاملی برای ایجاد بازدارندگی تبدیل شود.