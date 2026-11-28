باشگاه خبرنگاران جوان - محسن بنده خدا مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: ۳۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز، در جریان بازرسی و پایش میدانی از یک واحد مسکونی و خانه باغ در شهرستان جهرم در استان فارس کشف و جمع‌آوری شدند.

او اظهار کرد: عملیات کشف ماینر‌ها با هماهنگی دادستانی شهرستان جهرم و با همکاری نهاد‌های امنیتی و انتظامی انجام شد و پس از شناسایی محل، برق مجموعه قطع و دستگاه‌های استخراج رمزارز با همکاری مدیریت توزیع نیروی برق این شهرستان جمع‌آوری شدند.

بنده خدا با اشاره به شناسایی این تخلف در جریان بررسی‌های انجام‌شده گفت: پیگیری‌های قانونی مربوط به این پرونده در چارچوب ضوابط انجام می‌شود.

او با تأکید بر برخورد با فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بیان کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه برق و تحمیل هزینه به سایر مشترکان، مشمول جریمه‌های قانونی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه علاوه بر جریمه‌های تعیین‌شده، هزینه برق مصرفی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز نیز با تعرفه آزاد محاسبه می‌شود و برق مصرفی این مراکز تا یک سال مشمول این تعرفه خواهد بود.

مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند، تا امکان بررسی و برخورد قانونی با متخلفان فراهم شود.

منبع: توزیع برق فارس