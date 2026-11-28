باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پس از ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی، عرصه اقتصاد به یکی از محورهای اصلی تقابل با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ تقابلی که در آن بازار ارز، تورم، تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های صنعتی و تجارت خارجی به متغیرهای تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند.

در این چارچوب، فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی، محدودسازی منابع مالی، ایجاد اختلال در مسیرهای تجاری و هدف قرار دادن صنایع مادر، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند با هدف افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور و ایجاد نارضایتی عمومی به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد یکی از اهداف این فشارها، القای این تصور باشد که اقتصاد ایران در مدیریت شرایط دشوار و تأمین نیازهای داخلی با ناتوانی مواجه شده است.

انتقال تقابل از میدان نظامی به عرصه اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده مالی و تجاری مواجه بوده و در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر نیز فشار بر بخش‌های اقتصادی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

در این میان، نرخ ارز و تورم به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی مردم، از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه در جنگ اقتصادی محسوب می‌شوند. افزایش نااطمینانی در بازار ارز، ایجاد اختلال در تأمین ارز واردات و تشدید انتظارات تورمی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، آسیب به زیرساخت‌های فولادی و پتروشیمی کشور، به‌عنوان دو بخش مهم اقتصاد و صادرات غیرنفتی، نشان داد که پیامدهای تقابل نظامی می‌تواند به زنجیره تولید، اشتغال و درآمدهای ارزی نیز منتقل شود.

صنایع فولاد و پتروشیمی علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، سهم مهمی در صادرات و ارزآوری دارند؛ بنابراین اختلال در فعالیت آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

تأمین ارز؛ شاخص مهم تاب‌آوری اقتصادی

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان اقتصادی کشور، استمرار تأمین ارز مورد نیاز تولید، تجارت و واردات کالاهای اساسی است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که روزانه به‌طور متوسط حدود ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای پشتیبانی از تولید و تجارت تأمین می‌کند. استمرار این روند، در صورت تحقق و تخصیص مؤثر منابع، می‌تواند به حفظ جریان واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنایع کمک کند.

در واقع، مدیریت بازار ارز تنها به کنترل نرخ دلار محدود نمی‌شود، بلکه توانایی تأمین نیازهای واقعی اقتصاد و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی نیز بخش مهمی از مأموریت سیاست‌گذار پولی است.

از این منظر، استمرار عرضه ارز و حفظ جریان تجارت خارجی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

نرخ ارز و تورم؛ میدان اثرگذاری بر انتظارات اقتصادی

یکی از محورهای مهم جنگ اقتصادی، تأثیرگذاری بر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است. نرخ ارز به دلیل ارتباط مستقیم با قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و هزینه تولید، می‌تواند به عاملی برای انتقال فشارهای اقتصادی به بازار داخلی تبدیل شود.

با این حال، نکته مهم آن است که توان اقتصادی کشور نباید صرفاً با تغییرات کوتاه‌مدت نرخ ارز سنجیده شود. استمرار تأمین ارز، حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی و تداوم صادرات و واردات نیز معیارهای مهمی برای سنجش عملکرد اقتصاد در شرایط فشار خارجی هستند.