باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌و‌ششمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۳۰ آبان الی پایان روز جمعه ۶ آذر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۱۳ هزار و ۴۳۱ مخاطب به فروشی معادل ۶۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۶ هزار و ۸۱۹ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۱ هزار و ۲۸۲ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۱ هزار و ۲۸۲ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۷ هزار و ۵۶۶ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۱ هزار و ۶۴۹ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۱ هزار و ۳۳۵ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۲۹ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۶ هزار و ۸۱۹ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۸۷ هزار و ۴۹۵ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۴۹ هزار و ۷۹۸ مخاطب، فیلم سینمایی «خواب» به کارگردانی مانی مقدم با ۳۱ هزار و ۹۳۶ مخاطب و فیلم سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی الهام ابراهیمی با ۳۰ هزار و ۶۳۵ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وششم معرفی شدند.

منبع: روابط عمومی موسسه سینماشهر