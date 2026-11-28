باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات پس از تصویب در صحن مجلس در تاریخ یکشنبه ۲۴ آبان سال جاری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع و پس از دریافت پیشنهادات سایر نمایندگان، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: پس از بررسی، گزارش کمیسیون به هیئت‌رئیسه ارجاع شد و ۱۰ روز مجددا همکاران روی گزارش کمیسیون پیشنهادات خود را ثبت کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مهلت ۱۰ روزه دیشب به پایان رسید و فردا یکشنبه به صورت یک شوری، کلیات و جزئیات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

گودرزی گفت: قابل توجه اینکه ۱۳۵ پیشنهاد در عنوان، اصلاح کل، اصلاح جزء و الحاق توسط نمایندگان روی گزارش نهایی کمیسیون تخصصی جهت بررسی در صحن، ثبت شده است .