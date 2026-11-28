باشگاه خبرنگاران جوان -وحید کریمی،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به مصوبات قرارگاه استانی نظارت بر بازار و کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: بر اساس بند یک مصوبات قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم و بند سه هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و با توجه به ابلاغ مصوبه ممنوعیت عرضه خارج از شبکه لاستیک که از سوی اتحادیه مربوطه به کلیه اعضا شده بود، عاملان و نمایندگان توزیع لاستیک خودرو با توجه به کمبود لاستیک داخلی در استان، حق توزیع لاستیک سهمیه استان قم در سایر استان‌ها بدون هماهنگی با اداره کل صمت قم را ندارند.

وی افزود: در جریان بازرسی و بررسی اسناد فروش یکی از نمایندگان توزیع لاستیک خودرو در قم، مشخص شد این واحد اقدام به چهار هزار و ۴۲۰ حلقه لاستیک عرضه خارج از شبکه تولید داخلی و سهمیه استان قم به سایر استان‌ها کرده است که برای این اقدام مجوزی نداشته است.

کریمی ادامه داد: لاستیک‌های عرضه‌شده خارج از شبکه شامل ۴۴۲۰ حلقه لاستیک رینگ ۱۳،۱۴،۱۵ را شامل می‌شود.

مدیرکل صمت قم ارزش این پرونده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرونده تخلف از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است.

وی همچنین با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات بازار گفت: سامانه ۱۲۴ اداره کل صمت قم در طول سال فعال است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی را از طریق این سامانه اعلام کنند.

منبع:صمت قم