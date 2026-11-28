باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از اجرای طرح ملی تولید و عرضه مرغ گوشتی در وزن و سن بهینه اقتصادی (مرغ سایز) از ابتدای دی‌ماه سال جاری خبر داد و این طرح را گامی مؤثر در مسیر افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌های تولید و ارتقای اقتصادی صنعت طیور دانست.

او با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی تولید و عرضه گوشت مرغ اظهار کرد: در شرایط کنونی، مدیریت مصرف نهاده‌های دامی، کاهش هزینه‌های پرورش و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی از ضرورت‌های اساسی صنعت طیور کشور است و تولید مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این اهداف داشته باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس چارچوب این طرح، تولید و عرضه مرغ گوشتی با وزن حداکثر ۲ هزار گرم در اولویت قرار دارد و مرغ‌های با وزن بالاتر از این میزان، به‌منظور افزایش ارزش افزوده و بهره‌گیری اقتصادی بهتر از محصول، به‌صورت قطعه‌بندی عرضه خواهند شد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه مرغ سایز از مزایای کیفی و اقتصادی برخوردار است، گفت: این محصول به دلیل چربی کمتر، افت و ضایعات پایین‌تر، بافت تردتر و طعم مطلوب، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت محصول مصرفی، به کاهش دورریز گوشت مرغ و استفاده بهینه از منابع تولید کمک کند.

او ادامه داد: پرورش مرغ تا وزن بهینه اقتصادی، امکان مدیریت مناسب‌تر دوره پرورش، مصرف خوراک و هزینه‌های مرتبط با نگهداری گله را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، مدیریت وزن کشتار می‌تواند با کاهش دوره‌های غیرضروری پرورش، بهره‌وری مصرف نهاده‌ها را افزایش داده و زمینه دستیابی مرغداران به سود اقتصادی منطقی‌تر را مهیا سازد.

رئیس سازمان همچنین استانداردسازی وزن و کیفیت محصول، ایجاد ارزش افزوده از طریق قطعه‌بندی و متناسب‌سازی تولید با نیاز بازار مصرف را از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این طرح برشمرد و افزود: اجرای صحیح این برنامه مستلزم هماهنگی میان مرغداران، کشتارگاه‌ها، شبکه توزیع و مراکز عرضه است تا زنجیره تولید و مصرف به شکل یکپارچه عمل کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی مرغ سایز می‌تواند ضمن کمک به توسعه پایدار صنعت طیور، کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت بهتر نهاده‌های دامی و ارتقای کیفیت محصولات، زمینه استانداردسازی و تقویت ظرفیت صادرات گوشت مرغ را نیز فراهم کند و گامی مهم در جهت اقتصادی‌سازی تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنعت طیور کشور باشد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس