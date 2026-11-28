باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در این بازدید با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در مراکز تیمار حیات‌وحش اظهار کرد: باکس‌های حمل و فضاهای نگهداری گونه‌های جانوری باید مطابق ضوابط و استانداردهای تخصصی طراحی و تجهیز شوند تا فرآیند انتقال، نگهداری، درمان و بازپروری حیات‌وحش به‌صورت اصولی و علمی انجام شود.

وی با اشاره به درخواست مطرح‌شده برای تأمین اعتبار تکمیل این طرح از محل منابع استانی افزود: موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه را پیگیری می‌کنیم تا با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم، امکان ارائه خدمات تخصصی درمان و بازپروری حیات‌وحش فراهم شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین با اشاره به مطالبات کارکنان این سازمان در حوزه معیشت و شرایط کاری گفت: ارتقای وضعیت معیشتی همکاران، به‌ویژه محیط‌بانان و نیروهای عملیاتی، از دغدغه‌های جدی سازمان است و در این زمینه با توجه به ضوابط و محدودیت‌های موجود، مکاتبات و پیگیری‌های لازم از مراجع ذی‌ربط انجام شده و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

انصاری افزود: تقویت و افزایش ناوگان حمل‌ونقل عملیاتی استان‌ها نیز از دیگر اولویت‌های سازمان است و تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های لازم، امکانات مورد نیاز همکاران برای انجام مأموریت‌های حفاظتی و عملیاتی تأمین شود.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت مردمی و خیرین در حوزه محیط زیست بیان کرد: در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای، استفاده از ظرفیت خیرین محیط زیستی و تقویت صندوق ملی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. از استان‌ها نیز انتظار داریم با شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های این صندوق، زمینه اجرای طرح ها و طرح‌های اولویت‌دار محیط زیستی خود را از این مسیر فراهم کنند.

به گفته وی، با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری کشور، تلاش ما این است که در سطح ملی، مسائل و مطالبات کارکنان در حوزه معیشت، امکانات و شرایط خدمت‌رسانی را پیگیری کنیم؛ چراکه بهبود وضعیت همکاران و تقویت توان عملیاتی آنان از موضوعات مهم و مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست است.