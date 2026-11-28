باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسینی رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ خدمات این سازمان را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد گفت: پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، مشاوره و حمایت از سالمندان به همه مردم مربوط می‌شود، اما بخش دیگر خدمات به جامعه هدف اختصاص دارد که شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تحت سرپرستی و کودکان آسیب‌دیده است.

به گفته او، یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۱۶۴ فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند و در مجموع بیش از ۷ میلیون نفر، معادل ۸ درصد جمعیت و ۹ درصد خانوار‌های کشور، تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

حسینی با انتقاد از نبود تناسب میان مأموریت‌ها، اختیارات و اعتبارات سازمان گفت: بهزیستی کار خود را با ۶ مأموریت و در جایگاه معاون رئیس‌جمهور آغاز کرد، اما امروز ۱۷۲ مأموریت دارد و در ساختار وزارتخانه در جایگاه معاون وزیر فعالیت می‌کند. برای جبران این ناترازی، افزایش اعتبارات، ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت‌ها، آزادسازی ظرفیت‌های درونی و اجرای چرخش‌های تحول‌آفرین در دستور کار قرار گرفته است.

افتتاح ۵۸ پروژه و رشد اعتبارات

وی از افتتاح ۵۸ پروژه در هفته افراد دارای معلولیت با اعتبار ۱۸۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: ۲۸ پروژه به مراکز شبانه‌روزی، ۲۷ پروژه به مراکز روزانه و سه پروژه به غربالگری اختصاص دارد.

حسینی با اشاره به رشد اعتبارات سازمان اظهار کرد: اعتبارات جامعه هدف از ۵۰ همت در ابتدای دولت به حدود ۴.۲ برابر رسیده و اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از ۱۳ همت به ۸۲ همت افزایش یافته است. با این حال، تأکید کرد که این افزایش به معنای تأمین کامل نیاز‌ها نیست و شاخص تحقق اعتبارات مورد نیاز از ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

افزایش مستمری و یارانه مراکز

رئیس سازمان بهزیستی از رشد ۱۵۸ درصدی مستمری جامعه هدف در دوره فعالیت دولت خبر داد و افزود: یارانه نزدیک به ۳۵۰۰ مرکز شبانه‌روزی و روزانه نیز طی دو سال اخیر حدود ۷۷.۴ درصد افزایش یافته است.

رشد ۱۷۴ درصدی مشارکت‌های مردمی

حسینی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیک، درگاه مشارکت‌های مردمی و تدوین نقشه مسئولیت اجتماعی در استان‌ها گفت: مشارکت‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۱ درصد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه ۸۱ درصد رشد داشته است. در مجموع، مشارکت‌های مردمی در دوره فعالیت دولت ۱۷۴ درصد افزایش یافته و به حدود ۲.۵ برابر رسیده است.

۱۳ چرخش تحول‌آفرین و طرح «سلام محله»

او از طراحی ۱۳ چرخش تحول‌آفرین خبر داد که هشت مورد آن به ۸۴ برنامه عملیاتی تبدیل شده است و گفت: نزدیک به ۳ هزار پایگاه «سلام محله» در کشور فعال است که ۱۵ فعالیت اجتماع‌محور را با پوشش بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و سازماندهی ۳۵ هزار و ۷۸۵ داوطلب محلی دنبال می‌کند. قرار است ۱۵ فعالیت اجتماع‌محور در روز ۱۴ آذر با حضور مقامات کشوری رونمایی شود.

حسینی چرخش از مؤسسه‌محوری به خانواده‌محوری را از دیگر برنامه‌های تحولی سازمان دانست و گفت: ۵ هزار نفر از فرزندان نوجوان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بسته حمایتی قرار گرفته‌اند. در حوزه سالمندی نیز ۱۹ شهر دوستدار سالمند، ۵۱ هزار زن سالمند تنها در طرح توانمندسازی، ۹۰۰ پاتوق سالمندی و تدوین نقشه جامع اقتصاد نقره‌ای در ۱۴ جلد انجام شده است. سال گذشته ۱۳ هزار سالمند در حوزه اقتصاد نقره‌ای به اشتغال دست یافتند.

۱۳۰ هزار فرصت شغلی در دو سال

رئیس سازمان بهزیستی مهم‌ترین محور تحولی سازمان را حرکت از مستمری‌پردازی به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی دانست و اظهار کرد: در دو سال اخیر ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شده که ۶۵ درصد بیشتر از کل فرصت‌های شغلی ایجادشده در تاریخ ۴۶ ساله سازمان است. آمار ثبت‌شده در سامانه نیز به تازگی به ۱۳۶ هزار فرصت شغلی رسیده است.

وی با تأکید بر پایدارسازی مشاغل گفت: مشاغل فردی بدون راهنمایی شغلی ماندگاری کمتری دارند؛ به همین دلیل بخشی از مشاغل به سمت فعالیت‌های تعاونی، شرکتی و گروهی هدایت شده است. در طرح‌های حمایتی، بین ۱۸ تا ۵۰ درصد حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت به کارفرمایان پرداخت می‌شود.

حسینی درباره نگرانی قطع مستمری پس از اشتغال توضیح داد: با اشتغال افراد، مستمری بلافاصله قطع نمی‌شود و دست‌کم تا پنج سال و تا زمانی که از پایداری شغل و بی‌نیازی فرد اطمینان حاصل شود، ادامه خواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای ۲۵ هزار فرد دارای معلولیت بسترگرا

رئیس سازمان بهزیستی یکی از برنامه‌های ویژه سازمان را ارائه فرصت‌های توانمندسازی به افراد دارای معلولیت بسترگرا عنوان کرد و گفت: این افراد به دلیل محدودیت‌های حرکتی امکان حضور در محیط‌های شغلی متعارف را ندارند و هزینه‌های حمایتی آنان حدود پنج برابر سایر گروه‌هاست.

حسینی توضیح داد: با همکاری همکاران و با توجه به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مقرر شد از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برای درآمدزایی این گروه استفاده شود. در این طرح، منابعی که می‌توانست برای اشتغال فردی اختصاص یابد، در قالب تعاونی و برای ایجاد نیروگاه خورشیدی به کار گرفته می‌شود تا درآمد حاصل از تولید برق به افراد دارای معلولیت بسترگرا برسد.

به گفته او، اقدامات اولیه برای ایجاد ظرفیت ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی انجام شده و با اجرای این طرح، بیش از ۲۵ هزار فرد دارای معلولیت بسترگرا از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

مسکن، بیمه توانبخشی و نخبگان دارای معلولیت

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مسکن افراد دارای معلولیت گفت: با همکاری بنیاد مسکن، طی دو سال اخیر ۲۵ هزار واحد مسکونی ایجاد شده و برای چهار خانوار دارای بیش از پنج عضو معلول نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی مسکن تهیه شده است.

وی درباره توسعه پوشش بیمه خدمات توانبخشی اظهار کرد: با همکاری وزارت بهداشت، سند جامع ملی توانبخشی به تصویب رسیده و تعداد خدمات تحت پوشش بیمه از ۹ خدمت به حدود ۶۰ خدمت افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از شناسایی حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نخبه، مخترع و فرد برجسته دارای معلولیت خبر داد و گفت: ۹ نفر از آنان در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور در روز ۱۰ آذر تقدیر خواهند شد.

حسینی درباره اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، اما تعداد مشمولان تا پایان سال به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و مبلغ پرداختی از حدود ۳۲۰ هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش حق پرستاری افزود: این مبلغ از حدود دو میلیون تومان به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسیده و شمار بهره‌مندان تا پایان سال به ۲۲۰ هزار نفر خواهد رسید.