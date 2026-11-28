باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش حماس روز شنبه از حامیان فلسطین در سراسر جهان خواست تظاهرات و اعتراضات خود را هم‌زمان با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، ۲۹ نوامبر، تشدید کنند.

این جنبش در بیانیه‌ای خواستار افزایش فشار‌های سیاسی و مردمی بین‌المللی بر اسرائیل برای توقف عملیات نظامی و پایان دادن به محاصره نوار غزه شد و تأکید کرد اعتراضات پس از روز یکشنبه نیز ادامه یابد.

حماس همچنین خواستار اعمال حداکثر فشار سیاسی، مردمی و رسانه‌ای برای توقف حملات، پایان محاصره، پاسخگو کردن اسرائیل در قبال اقداماتش و تقویت حمایت افکار عمومی جهان از حقوق ملت فلسطین برای آزادی، بازگشت، استقلال و تعیین سرنوشت شد.

منبع: بریکینگ نیوز