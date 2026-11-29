خودرو قیمت به تومان

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LX TU5P-V4 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXTU5P-V4 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار ۴،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۲،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید GX۱۵۱، ۱۴۰۵ - بازار ۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار ۲،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰