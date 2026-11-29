باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۸ آذر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
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|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
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۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LX TU5P-V4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXTU5P-V4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۴،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید GX۱۵۱، ۱۴۰۵ - بازار
|۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۲،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰