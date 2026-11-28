باشگاه خبرنگاران جوان -مسلم شجاعی روز شنبه در نشست تخصصی توسعه گردشگری خوزستان در اهواز با اشاره به هدف‌گذاری افزایش گردشگران عراقی به پنج میلیون نفر و طرح گذر از مرز‌ها اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون ورودی از عراق بدون احتساب ایام اربعین وجود دارد که برای رسیدن به هدف‌گذاری تعیین‌شده، باید ۱.۵ میلیون نفر دیگر تا پایان برنامه اضافه شود تا سهم ما به پنج میلیون نفر برسد.

وی با تاکید بر اینکه باتوجه به شرایط خاص، رویکرد متمرکز ستادی باید تغییر کند و تفویض اختیار به استان‌های مرزی داده شود افزود: طرح «گذر از مرزها» سال گذشته در ۱۶ استان مرزی کلید خورد و امسال با تخصیص بودجه و اعتبار افزایش کیفیت و تسهیل تردد در مرز‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: بازدید میدانی امروز از مرز شلمچه نیز در همین راستا انجام می‌شود تا دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری در مرز‌ها مستقر شده و همه فعالان شامل آژانس‌ها، هتلداران، راهنمایان و مراکز درمانی از این روند منتفع شوند.

شجاعی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه گردشگری سلامت در دولت مصوب شده و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است، اما هنوز از همه ظرفیت استان‌های مرزی استفاده نمی‌شود.

وی توضیح داد: برای موفقیت در بازار عراق، فراتر از مزیت قیمتی که خدمات ایران بسیار ارزان‌تر از ترکیه و هند است، نیازمند ایجاد اعتماد عمیق در ساختار عشیره‌ای و قبیله‌ای عراق هستیم همچنین علاوه بر بصره و شیعیان جنوب عراق، باید بازار‌های جدید در مناطق سنی‌نشین این کشور و سایر مناطق را نیز فعال کنیم.

براساس این گزارش عراق یکی از مهم‌ترین بازار‌های هدف گردشگری ایران به شمار می‌رود و سالانه میلیون‌ها شهروند عراقی با اهداف زیارتی، درمانی، تجاری و تفریحی به ایران سفر می‌کنند.

نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، هزینه مناسب خدمات گردشگری و ظرفیت‌های درمانی کشور از جمله مزیت‌های ایران برای جذب گردشگران عراقی است.

در سال‌های اخیر، توسعه گردشگری سلامت، تسهیل تردد‌های مرزی و تقویت همکاری‌های گردشگری میان ۲ کشور در دستور کار قرار گرفته است.