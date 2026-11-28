«علیرضا دلخوش» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دلنوشته‌ای روزهای هدف قرار گرفتن ناو دنا در اقیانوس هند و شهادت خدمه این ناو را روایت کرد.

متن یادداشت سفیر ایران در سریلانکا به شرح زیر است:

بعضی صحنه‌ها را نمی‌توان فراموش کرد؛ حتی اگر سال‌ها از کنارشان بگذرد. بعضی لحظه‌ها فقط در حافظه ثبت نمی‌شوند، بلکه در جان آدمی حک می‌شوند و تا همیشه با او می‌مانند. من دنا را فقط در خبرها ندیدم. من در میانه آن ماجرا بودم. آنچه را روایت می‌کنم، نه از پشت صفحه تلویزیون، نه از زبان دیگران و نه از لابه‌لای گزارش‌های رسمی بلکه با چشم خود دیدم. در آن لحظات، دیگر سخن از یک ناو جنگی نبود؛ سخن از انسان‌هایی بود که جانشان به امواج دریا سپرده شده بود. از مردانی که هر کدام نامی داشتند، خانواده‌ای چشم‌انتظارشان بود، آرزوهایی در دل داشتند و شاید هنوز هزاران حرف ناگفته در سینه‌شان مانده بود. دریا گاهی آرام‌ترین چهره طبیعت است و گاهی بی‌رحمانه‌ترین شاهد تاریخ. اما هیچ موجی نمی‌تواند حقیقت آنچه را رخ داده است، برای همیشه با خود ببرد. من آن صحنه‌ها را دیدم؛ و شاید سنگین‌ترین مسئولیت یک شاهد، همین باشد که نگذارد آنچه دیده است، در هیاهوی خبرها و گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

صبح چهارشنبه، سیزدهم اسفند، حوالی ساعت هشت، تلفنم زنگ خورد. در تدارک گشایش دفتر یادبود رهبر شهیدمان برای نخستین روز بودیم؛ دفتری که شاید تلخ‌ترین دفتر یادبودی بود که در عمر دیپلماتیکم با آن سروکار داشتم. در آن روزهای سخت، حتی فرصت عزاداری و بی‌تابی هم نداشتیم. در میانه معرکه بودیم و در چنین شرایطی، گویی وظیفه ما بیش از هر چیز، حماسه، استقامت و حفظ آرامش بود. دشمن و لنزهای کنجکاو دوربین خبرنگاران در انتظار شکار کوچک‌ترین نشانه‌ای از بی‌قراری ما بودند تا آن را به حساب ضعف ایرانیان بگذارند. زخم خورده بودیم، دلمان شکسته بود و درد داشتیم؛ اما باید استوار می‌ماندیم و آرامش خود را حفظ می‌کردیم.

درست در میانه آخرین هماهنگی‌ها برای افتتاح دفتر یادبود، تلفنم زنگ خورد. تماس از سوی دبیر وزارت دفاع سریلانکا بود؛ مقامی که عملاً وظایف وزارت دفاع را بر عهده داشت، چرا که رئیس‌جمهور، وزیر دفاع کشور نیز بود گفت حادثه‌ای برای یک ناو ایرانی به نام «دنا» در نزدیکی بندر گال، در جنوب سریلانکا، رخ داده و لازم است هرچه سریع‌تر مرا ملاقات کند. ساعت هشت و نیم صبح خود را به دفتر او رساندم.

بی‌مقدمه گفت: «حدود یک ساعت پیش، ناو ایرانی دنا دچار حادثه شده است و ما هنوز از ابعاد آن اطلاع دقیقی نداریم.» هرچه بیشتر سؤال کردم، کمتر پاسخ روشنی شنیدم. با دلی نگران و ذهنی آشفته، به محل برگزاری مراسم گشایش دفتر یادبود بازگشتم. موضوع را با وابسته دفاعی سفارت در میان گذاشتم و از ایشان خواستم بی‌درنگ خود را به بندر گال برسانند؛ بندری که حدود سه ساعت با کلمبو فاصله داشت. قرار شد پس از افتتاح دفتر یادبود، خودم نیز عازم آنجا شوم.

ساعت دوازده ظهر به بندر گال رسیدم. هنوز اخبار ضدونقیض بود و هیچ‌کس تصویر روشنی از آنچه اتفاق افتاده بود، نداشت. نگرانی و اضطراب در چهره‌ها موج می‌زد و همه در انتظار روشن شدن ابعاد حادثه بودند. سرانجام، حوالی ساعت سه بعدازظهر، اطلاعات رسمی درباره ابعاد فاجعه به ما اعلام شد.

آنچه به ما اطلاع دادند، چنین بود: محل حادثه: حدود ۱۹ تا ۴۰ مایل دریایی از ساحل گال.

علت حادثه: اصابت دو اژدر شلیک‌شده از یک زیردریایی متعلق به ارتش آمریکا به ناو دنا.

وضعیت: ناو دنا غرق شده بود. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، ۱۰۴ ملوان به شهادت رسیده بودند؛ پیکر ۸۴ نفر از آنان پیدا شده بود و ۲۰ نفر همچنان مفقود بودند. همچنین ۳۲ ملوان نجات یافته بودند که مجروح بودند.

از آن لحظه، روزی دشوار و فراموش‌نشدنی آغاز شد. بغض‌های فروخورده، مسئولیت‌های سنگین، امکانات محدود بندر، ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مجروحان، انتقال بی‌درنگ پیکر شهدا به سردخانه به دلیل شرایط اقلیمی، تعیین سرنوشت مفقودین، پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌های مختلف و ده‌ها مسئله دیگر، همه و همه در برابر ما قرار داشت. نه فرصتی برای خلوت کردن با اندوه بود و نه مجالی برای تسلیم شدن در برابر آن. باید تصمیم می‌گرفتیم، پیگیری می‌کردیم و کارها را پیش می‌بردیم. در آن لحظات، مسئولیت بر دوش ما سنگینی می‌کرد و هر دقیقه می‌توانست در سرنوشت انسانی تأثیرگذار باشد. شرح همه آن ساعت‌ها و آنچه بر ما گذشت، نه در حوصله این مقال می‌گنجد و نه شاید امروز بتوانم تمام جزئیاتش را بازگو کنم.

اما در میان همه آن اتفاقات، چند تصویر هرگز از خاطرم پاک نخواهد شد. پیکرهای شهدای جوانی که از یک مانور غیرمسلحانه در هند بازمی‌گشتند؛ جوانانی که هنوز می‌توانستند سال‌های سال زندگی کنند. چهره‌های رنجور و اندوهگین مجروحانی که گویی جراحت جسم خود را فراموش کرده بودند و بیش از آنکه نگران سلامتی خویش باشند، در سوگ یاران ازدست‌رفته‌شان می‌گریستند.

ازدحام جمعیت در بیرون بیمارستان؛ مردمانی از مسلمان و بودایی که فارغ از دین و آیین و ملیت، برای اهدای کمک به مجروحان آمده بودند. مردمانی که در آن لحظات، انسانیت را بی‌هیچ مرزبندی و تعارفی معنا کردند و البته، ایثار و از خودگذشتگی یاران اندک سفارت و همکاران محلی؛ کسانی که در آن شرایط دشوار، بی‌ادعا و خستگی‌ناپذیر در کنار یکدیگر ایستادند. همراهی آنان برای همیشه در خاطرم خواهد ماند و قدردانشان خواهم بود. اما هنوز شب از راه نرسیده بود که خبر دیگری به دستم رسید؛ خبری که می‌توانست فاجعه‌ای دیگر را رقم بزند. اطلاع دادند چند صد ملوان دیگر، بر روی شناوری دیگر، در معرض خطری مشابه آنچه بر دنا گذشته بود، قرار دارند و باید برای نجات آنان اقدام کرد.

بار دیگر همه چیز در برابر ما قرار گرفت؛ اضطراب، مسئولیت و ضرورت تصمیم‌گیری فوری. این بار نیز باید پیش از آنکه دیر شود، کاری می‌کردیم. نمی‌دانم چگونه باید آن لحظات را توصیف کرد؛ اما گویی روح شهدای دنا مددکار شدند و با تلاش‌هایی که صورت گرفت، این مأموریت نیز به خیر و خوشی به پایان رسید. آن روز برای من فقط روز غرق شدن یک ناو نبود. روزی بود که در آن، معنای مسئولیت، انسانیت، اندوه، همدلی و استقامت را در کنار یکدیگر لمس کردم.

در آن روز، در میان امواج خشمگین اقیانوس هند، جوانانی جان باختند؛ در بیمارستان، مجروحانی در سوگ دوستانشان بودند؛ در بیرون بیمارستان، مردمانی با باورها و آیین‌های متفاوت برای کمک به آنان گرد آمده بودند؛ و در سفارت، همکارانی خستگی‌ناپذیر برای انجام وظیفه تلاش می‌کردند. شاید روزی، فرصتی بیابم تا آنچه را دیدم و بر من گذشت، با جزئیات بیشتری بنویسم؛ از ساعت‌ها و لحظه‌هایی که هرگز از خاطرم نخواهند رفت، از چهره‌هایی که دیدم و از مسئولیت‌هایی که بر دوش داشتم.

می‌خواهم آن روایت به دست کودکانی برسد که شاید سال‌ها بعد، وقتی درباره دنا می‌خوانند، بپرسند: «بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟» به کدامین گناه کشته شدند؟

و شاید آن روز، این نوشته بتواند پاسخی باشد به هزاران سوال بی پاسخ ، از جایگاه حقوق بین الملل، از مسئولیت رعایت قواعد جنگ، از ممنوعیت حمله در خارج از میدان نبرد و از دهها سوال دیگری که چهره دوگانه مدافعان به ظاهر قانونمدار غرب را به چالش می کشد.

منبع: ایرنا