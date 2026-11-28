باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، با اشاره به برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، شعار محوری امسال را «زنان ایران، نماد مقاومت و ولایتمداری، الگوی امیدآفرین» اعلام کرد.

به گفته او، روز شنبه هفتم آذرماه با عنوان «زن، مظهر دانایی، پیشران در علم و نوآوری» نام‌گذاری شده است. یکشنبه هشتم آذرماه به «زن، طلایه‌دار بعثت مردمی، انسجام و امید» اختصاص دارد و دوشنبه نهم آذرماه با عنوان «زن، مادری، رویش زندگی، تعالی خانواده» گرامی داشته می‌شود.

ملک‌مکان افزود: سه‌شنبه دهم آذرماه، «زن، مشارکت سیاسی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی»؛ چهارشنبه یازدهم آذرماه، «زن، حماسه شهادت، روایت تاب‌آوری»؛ پنجشنبه دوازدهم آذرماه، «زن، امنیت، ورزش و سلامت» و جمعه سیزدهم آذرماه نیز «زن، کارآفرینی، اقتصاد خانواده» نام‌گذاری شده است.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس