باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبری سازنده مستند «من جلال آل‌احمد هستم »، در گفت‌و‌گو با برنامه «چاووش» شبکه چهار سیما، در بررسی زندگی جلال آل‌احمد اشاره کرد که با گذشت ۶۰ سال از ماجرا، جلال در سال‌های پایانی خود با تنهایی رو‌به‌رو بود؛ زمانی که همسرش سیمین دانشور و دوستان قدیمی‌اش دیگر در کنارش نبودند.

او با تأکید بر اینکه جلال یک «کنشگر کارآمد» بود، گفت که او از طریق نوشتن مسائل روز جامعه و انتقاد‌های مستمر در دهه ۴۰، همواره برای خود جایگاهی در جریان تاریخ داشت. اکبری همچنین به تنوع قرائت‌ها از شخصیت جلال در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.