باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز صبح تا شب، اگر قرار باشد یک دوربین در خانه شما بکارند، حاضرید کدام قسمت‌ها برای همه پخش شود؟!

در این گزارش مطهره زمانیان، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و تسهیل‌گر مادر و کودک، به یکی از موضوعات مهم در رابطه والد و فرزند می‌پردازد؛ موضوعی که شاید بسیاری از والدین آن را تجربه کرده باشند: گاهی با فرزندمان زیاد صحبت می‌کنیم، اما احساس می‌کنیم ارتباط مؤثری میان ما شکل نمی‌گیرد.

مشکل همیشه کم حرف‌زدن نیست!

زمانیان در ابتدای صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که گاهی تصور می‌کنیم مشکل رابطه ما با فرزندمان این است که به‌اندازه کافی با او صحبت نمی‌کنیم؛ اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اتفاقاً زیاد هم حرف می‌زنیم، ولی همچنان بازخوردی نمی‌گیریم و ارتباطی که انتظار داریم شکل نمی‌گیرد.