باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز صبح تا شب، اگر قرار باشد یک دوربین در خانه شما بکارند، حاضرید کدام قسمتها برای همه پخش شود؟!
در این گزارش مطهره زمانیان، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و تسهیلگر مادر و کودک، به یکی از موضوعات مهم در رابطه والد و فرزند میپردازد؛ موضوعی که شاید بسیاری از والدین آن را تجربه کرده باشند: گاهی با فرزندمان زیاد صحبت میکنیم، اما احساس میکنیم ارتباط مؤثری میان ما شکل نمیگیرد.مشکل همیشه کم حرفزدن نیست!زمانیان در ابتدای صحبتهای خود به این نکته اشاره میکند که گاهی تصور میکنیم مشکل رابطه ما با فرزندمان این است که بهاندازه کافی با او صحبت نمیکنیم؛ اما وقتی دقیقتر نگاه میکنیم، میبینیم اتفاقاً زیاد هم حرف میزنیم، ولی همچنان بازخوردی نمیگیریم و ارتباطی که انتظار داریم شکل نمیگیرد.
جملههای تند، مزه فلفلی دارند
او تأکید میکند: «مسئله همیشه کمحرف زدن یا حرفنزدن نیست؛ گاهی مشکل اصلی، شیوه صحبتکردن ماست؛ شیوهای که بهجای ایجاد ارتباط، فاصله میان ما و فرزندمان را بیشتر میکند.» به گفته این کارشناس، بهتر است والدین در طول روز کمی گفتوگوهای خود با فرزندشان را زیر نظر بگیرند و ببینند چه جملاتی از صبح تا شب میان آنها ردوبدل میشود. آیا این گفتوگوها پر از کنایه، سرزنش و تحقیر است؟جملاتی مانند «تو همیشه همه چیز را خراب میکنی»، «از تو انتظار بیشتری ندارم»، «چقدر شلختهای!» یا «خودت باعث شدی که این اتفاق بیفتد» نمونههایی از همین گفتوگوهای آسیبزا هستند که ممکن است در تعاملات روزمره والدین با فرزندان تکرار شوند.
وقتی کلمات ما به عزتنفس کودک آسیب میزنند
زمانیان با اشاره به تأثیر تکرار این جملات بر کودک توضیح میدهد که البته همه ما انسان هستیم و ممکن است گاهی به دلیل خستگی، ناراحتی یا عصبانیت، کنترل کلاممان را از دست بدهیم و حرفهایی بزنیم که بعداً از گفتن آنها پشیمان شویم.او معتقد است این اتفاق ممکن است برای هر پدر و مادری پیش بیاید؛ اما نکته مهم این است که جبرانکردن و ترمیم رابطه را بلد باشیم.بااینحال، اگر سرزنش و تحقیر به الگوی همیشگی صحبتکردن ما با فرزندمان تبدیل شود، باید آن را جدی بگیریم؛ چراکه تکرار چنین جملاتی بهمرور عزتنفس کودک را تضعیف میکند و بر رابطه عاطفی ما با او تأثیر میگذارد.
تصویر توی ذهن کودکتان چه شکلی است؟
به گفته این کارشناس، کودک ممکن است این جملات را در ذهن خود درونی کند و به باورهایی مانند «من همیشه اشتباه میکنم»، «همه چیز را خراب میکنم»، «هیچکس از من راضی نیست» و «من دوستداشتنی نیستم» برسد.حتی ممکن است تصور کند اگر اشتباه کند، ارزشمند نیست، تنبیه میشود یا دیگر کسی او را دوست نخواهد داشت.
رفتار کودک، آینه باورهای اوست!
زمانیان توضیح میدهد که این باورها فقط به احساس کودک درباره خودش محدود نمیشوند، بلکه میتوانند بر رفتار او نیز تأثیر بگذارند.بهتدریج ممکن است کودک در برابر والدین لجبازی کند، اضطراب بیشتری را تجربه کند یا به سمت دروغگویی و پنهانکاری برود.او به این نکته اشاره میکند که کودک ممکن است کمکم به این نتیجه برسد که صحبتکردن با مامان فضای امنی نیست؛ بنابراین ترجیح میدهد تا جایی که میتواند از گفتوگو و برقراری ارتباط با او فاصله بگیرد.
به جای تو چقدر شلختهای، بگویید؛
این کارشناس با تأکید بر تفاوت میان اصلاح رفتار کودک و زیرسؤالبردن شخصیت او میگوید: «قرار نیست وقتی از رفتار فرزندمان ناراحت هستیم یا میخواهیم به او تذکر بدهیم، شخصیتش را زیر سؤال ببریم.» برای مثال، اگر وارد اتاق فرزندمان شدیم و با اتاقی نامرتب روبهرو شدیم، بهتر است بهجای جملاتی مانند «تو چقدر شلختهای!» یا «اصلاً مسئولیتپذیر نیستی!» از شیوه دیگری برای گفتوگو استفاده کنیم.میتوانیم به او بگوییم: «میبینم اتاقت نامرتب است. قرارمان چه بود؟ قرار بود اتاقت را مرتب کنی. حالا به من بگو تا چه ساعتی میتوانی اتاقت را جمعوجور کنی؟» بهاینترتیب، بهجای برچسبزدن به کودک، درباره رفتار او صحبت میکنیم و فرصت اصلاح آن را در اختیارش قرار میدهیم.
ارتباط شیرین را خودتان بسازید
هدف ما از تذکردادن باید اصلاح رفتار کودک باشد، نه اینکه با کنایه، سرزنش و تحقیر، احساس ارزشمندی او را از بین ببریم.به یاد داشته باشیم که فرزندان ما بیش از آنکه به والدینی بیاشتباه نیاز داشته باشند، به والدینی نیاز دارند که بتوانند با آنها ارتباطی امن، صمیمانه و همراه با احترام برقرار کنند.
منبع: فارس