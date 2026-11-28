باشگاه خبرنگاران جوان - عشق به خاک پاک و مقدس کشورمان حد و مرز ندارد و این شعله عشق هیچ وقت خاموش نمی‌شود و گوشه گوشه این مرز و بوم پر از مردمانی است که در هر سن و سالی که هستند برای رشد و پیشرفت جامعه تلاش می‌کنند تا سهم عمده‌ای در آبادانی کشور عزیزمان ایفا کنند.

اما شهروندخبرنگار ما از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با گشت و گذاری در بین مردم نظر آن‌ها را ازسهم هر شهروند برای ساختن آینده کشورمان را جویا شد.

فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

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