باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات داژبال کشور به میزبانی استان اصفهان با حضور ۲۷ تیم طی روز‌های ۴ تا ۶ آذر در منطقه بوستان زر شهرستان فلاورجان برگزار شد که در بخش بانوان تیم آسانسور بنیامین ازاستان هرمزگان به عنوان قهرمانی دست یافت، تیم آذرخش داژبال از تهران دوم شد و عنوان سوم به تیم علوم پزشکی از اصفهان رسید، ضمن اینکه کاپ اخلاق هم به تیم طوفان قشم اهدا شد.

در بخش آقایان تیم شهدای هلال احمر کرمان در جایگاه نخست ایستاد، تیم کمیته داژبال استان فارس در ردیف دوم قرار گرفت و تیم کمیته داژبال استان مرکزی بر سکوی سوم تکیه زد، ضمن اینکه کاپ اخلاق به تیم شهرداری بوستان زر فلاورجان تعلق گرفت.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور خانم جباریان مسئول انجمن داژبال کشور، خوش سرور نایب رییس انجمن، جمشیدی رییس هیات انجمن‌های ورزشی استان اصفهان و دیگر مسئولان برگزار شد.