باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی امید ایران پس از تماشای مسابقات لیگ یک و لیگ امید‌های تهران و همچنین حضور در یزد برای تماشای دیدار چادرملو اردکان و مس شهربابک، امروز در دفتر خود در مرکز ملی فوتبال حاضر شد تا همچون روز‌های گذشته درباره جزئیات استعدادیابی با دستیاران خود نشست داشته باشد.

گل محمدی علاوه بر جلسه با دستیاران خود میزبان حامد مومنی سرپرست دبیرکلی و محمدرحمان سالاری عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بود تا درباره آخرین روند آماده سازی این تیم و برنامه‌های پیش رو با آنها گفت‌و‌گو داشته باشد.

در این نشست مومنی ضمن قول مساعد برای پیگیری امور مدنظر کادرفنی برای آمادگی هرچه بیشتر تیم ملی المپیک از تایید و ابلاغ اجرای تمام برنامه‌های تیم ملی امید و امکانات مورد نظر این تیم خبر داد.