باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی تایلند تیم‌های ایران و ژاپن به مصاف هم رفتند که ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۳ - ۱ از سد سامورایی ها گذشتند تا پنجمین قهرمانی ایران در آسیا به دست بیایید.

شاگردان علی نادری ۱۲ دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان ۳ دوره آسیا واگذار کردند، اما بازیکنان ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساندند و در ۱۲ دقیقه پایانی هم توانستند گل دوم و سوم را به ثمر برسانند تا به قهرمانی دست یابند.

علی میرشکاری، سید علی داستان و موحد محمدپور زننده ۳ گل ایران بودند تا به این ترتیب، ساحلی‌بازان ایران در قهرمانی و شکست ژاپن در فینال هت‌تریک کرده باشند. ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال دوره‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ جام ملت‌های آسیا رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان شده بود.

ایران پیش از این ۴ بار در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی رسیده بود و ۵ مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است. در سال ۲۰۰۹ هم ایران یک بار مقام چهارم این مسابقات را به دست آورد.

هت تریک ساحلی ایران در قهرمانی آسیا

دور افتخار ساحلی بازان پس از قهرمانی در آسیا با پرچم کشورمان