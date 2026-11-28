باشگاه خبرنگاران جوان - دوقوزلو، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در هفتمین اجلاس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به نقش کلیدی اصناف و اتحادیه‌های صنفی در حفظ آرامش بازار، تأمین و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم اظهار کرد: دشمن از هر مسیری برای هدف قرار دادن کشور استفاده کرده و از آنجا که در عرصه جنگ به اهداف مورد نظر خود دست نیافته، بازار و اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.

او با قدردانی از عملکرد اصناف استان فارس افزود: خوشبختانه با همکاری و همراهی اتاق اصناف مرکز استان فارس، کسبه و بازاریان و اتحادیه‌های صنفی، در استان فارس همواره توانسته‌ایم در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در دوران جنگ، عملکرد موفقی داشته باشیم.

دوقوزلو با تقدیر از نقش‌آفرینی اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه‌های صنفی و فعالان بازار تصریح کرد: از تلاش‌ها و همراهی این مجموعه‌ها که با مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر خود، بازار را همواره زنده، پویا و پررونق نگه داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

او تأکید کرد: همکاری و تعامل مستمر مجموعه‌های صنفی با دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در مدیریت شرایط اقتصادی، تأمین نیاز‌های مردم و حفظ ثبات و آرامش بازار دارد.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز ضمن قدردانی از همراهی مسئولان دستگاه‌های مختلف با این اتاق و حوزه اصناف گفت: خوشبختانه با نگاه مطلوب استاندار محترم فارس به اصناف تعطیلی صنوف از ساعت ۲۰ در استان در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی اعمال نمی‌شود.

او ادامه داد:، اما از اصناف تقاضا داریم از مصرف لامپ‌های اضافی، روشن کردن تابلو سر در مغازه‌ها در طول شب و گرماتاب‌ها در فضای باز خودداری کنند تا نیاز به اعمال محدودیت نشود.

جوانمردی با اشاره به سامانه همیار انرژی گفت: اصناف در این سامانه با اطلاع رسانی اتحادیه‌های صنفی مرتبط ثبت نام می‌کنند و به صورت روزانه همکاری صنوف در این سامانه پایش می‌شود

او با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز اظهار کرد: با درایت اصناف و بازار از این برهه نیز گذر خواهیم کرد و دشمن را در حمله اقتصادی نیز شکست خواهیم داد.

برادر پاسدار، مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز با تشکر از رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز بابت همراهی آنها در برنامه‌های هفته بسیج گفت: انقلاب ما از تمامی نقشه‌های دشمن سربلند و پیروز بیرون آمده و دشمن را شکست داده است.

او ادامه داد: در حال حاضر با ۴۳۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز در کشور مواجه هستیم و پویشی برای مشارکت اصناف در مدیریت بهینه مصرف گاز راه اندازی شده که ۱۵ صنف پرمصرف به طور ویژه در آن دیده شده‌اند و بدین ترتیب اصناف با ثبت نام در سامانه مورد نظر، همیاران انرژی خواهند شد.

دوکوهکی تصریح کرد: اگر هر کدام از صنوف ما تنها یک درجه کاهش مصرف در واحد صنفی خود داشته باشند ۲۵ میلیون متر مکعب در گاز صرفه جویی می‌شود.

او برگزاری جلسات هفتگی قرارگاه شهید سلامی در اتاق اصناف مرکز استان را فرصت مطلوبی برای طرح مسائل و مشکلات اتحادیه صنفی دانست و از رؤسای حاضر در جلسه خواست موارد مورد نظر خود را به طور مکتوب به رئیس و هیات رئیسه این اتاق ارایه دهند تا مورد پیگیری قرار گرفته و به حصول نتیجه منتهی شود.

سرهنگ عمرانی، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی فراجا فارس نیز بر تأکید ویژه رؤسا و هیئت مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در راستای رصد و نظارت با محوریت عدم کمبود کالا در بازار تأکید کرد.

زارع، قاضی حوزه معاونت حقوق عامه دادگستری استان نیز فعالیت اتحادیه‌های صنفی و اصناف را نماد آرامش در جامعه دانست و گفت: دادگستری فارس و حوزه معاونت حقوق عامه برای شنیدن مشکلات اتحادیه‌های صنفی و پیگیری و رفع مسائل و مشکلات صنوف مختلف و کسبه و بازاریان آمادگی کامل دارد.

محمودزاده، معاون اداره کل صمت فارس نیز بر اهمیت فارس به عنوان وسعت اول از نظر تشکل صنفی در کشور تأکید کرد و گفت: با میدان داری مطلوب اتاق اصناف مرکز استان، اتحادیه‌های صنفی و اصناف کمبود کالا در استان نداریم و روغن موتور و لاستیک نیز با آزادسازی قیمت توسط وزارت صمت انجام شده و روسای اتحادیه‌های مربوطه در شهرستان شیراز در این خصوص برای عرضه کالا به مردم اقدامات مطلوبی داشته‌اند.

گفتنی است، در انتهای این اجلاس روسای اتحادیه‌های صنفی حاضر به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و از سوی مسئولان حاضر در جلسه مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

منبع: اصناف فارس