باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «زواری» فرمانده انتظامی شهرستان سرباز اظهار داشت: در پی سوءقصد مسلحانه و تیراندازی افراد ناشناس به سمت مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل‌سنت شهرستان سرباز، وی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه، عاملان این ترور، دو فرد ناشناس موتورسوار بودند که پس از تیراندازی از محل متواری شدند. شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفته و تلاش پلیس برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حادثه تروریستی و شناسایی و دستگیری عاملان شهادت این عالم اهل‌سنت، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.