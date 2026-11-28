باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال آینده را ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان اعلام کرد و گفت: این نرخ امروز ابلاغ می‌شود. این مبلغ، حداقل قیمت تضمینی دولت برای خرید گندم است.

وی افزود: کشاورزان در صورت دریافت قیمت بالاتر از سوی کارخانه‌های آرد، بخش خصوصی و صنف و صنعت، می‌توانند محصول خود را با نرخ بیشتر عرضه کنند.

وزیر کشاورزی درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد: این اقدام بر اساس قانون انجام شده و دولت سهم بیمه کشاورزان را در زمان کشت پرداخت می‌کند و هنگام خرید محصول، مبلغ پرداختی از مطالبات آنان کسر می‌شود.