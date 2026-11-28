باشگاه خبرنگاران جوان -امروز (شنبه)، نخستین هنرستان تربیت بدنی دخترانه شهرستان با عنوان «شجره طیبه» با حضور اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان افتتاح شد.

نام‌گذاری این هنرستان به نام «شجره طیبه» با یاد و گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب انجام شده است؛ دانش‌آموزان عزیزی که یاد و نامشان در این مجموعه آموزشی زنده و گرامی داشته می‌شود.

در این مراسم، دو سالن ورزشی تجهیزشده هنرستان نیز به بهره‌برداری رسید تا امکانات لازم برای آموزش عملی رشته‌های ورزشی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان فراهم شود.

میرغضنفری در این آیین با اشاره به اهمیت راه‌اندازی نخستین هنرستان تخصصی تربیت بدنی دخترانه شهرستان، اظهار کرد: ایجاد این مجموعه فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دختران از دوران نوجوانی فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه حضور آنان در رقابت‌های ورزشی استانی و ملی را تقویت کند.

وی با بیان اینکه توسعه امکانات ورزشی مدارس نباید تنها به پرورش ورزشکاران قهرمانی محدود شود، افزود: گسترش ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و افزایش نشاط در محیط‌های آموزشی نیز از اهداف مهم توسعه زیرساخت‌های ورزشی است.

فرماندار رشت همچنین خواستار توجه بیشتر به فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای شناسایی استعدادهای ورزشی دختران و دسترسی آنان به امکانات مناسب آموزشی و ورزشی شد.

میرغضنفری با اشاره به اهمیت توجه همزمان به آموزش علمی و فعالیت‌های ورزشی، گفت: دانش‌آموزان باید در کنار تلاش برای موفقیت‌های ورزشی، مسیر تحصیل و پیشرفت علمی خود را نیز جدی دنبال کنند.

وی افزود: دوران قهرمانی ممکن است گذرا باشد، اما مهربانی، محبت و منش انسانی از ارزش‌های ماندگار زندگی هستند و پرورش این ویژگی‌ها باید در کنار توانمندی‌های علمی و ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از این مراسم، دانش‌آموزان ورزشکار هنرستان با اجرای برنامه‌هایی از جمله نمایش فنون رشته‌های رزمی، بخشی از توانمندی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

این آیین با افتتاح رسمی هنرستان «شجره طیبه» و بهره‌برداری از دو سالن ورزشی تجهیزشده آن به پایان رسید.

منبع: روابط عمومی