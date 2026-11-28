باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز شنبه به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نوشت: هفتم آذر، روز بزرگداشت نگاهبانان سلحشور و دریادل خلیج فارس و تنگه هرمز را گرامی می‌داریم. نیروی دریایی ارتش، حقیقتاً از عناصر و مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی است.

محسنی اژه‌ای افزود: این نیروی الهی و ولایتمدار، مأمور صیانت از اقتدار دریایی و میراث‌دار خون پاک شهدای ناو‌های دنا، جوشن، سهند و سبلان است.

رئیس دستگاه قضا گفت: دریادلان ارتشی ما هم‌قدم و هم‌نفس با برادران سپاهی‌شان در برابر غرش توپ‌های متجاوزان مستکبر، ایستادند و شر وجود نحس آمریکا را از خلیج فارس کم کردند.

وی اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش، امروز از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را تحت سیطره دارد و پنجه در پنجه آمریکایی‌ها نهاده است. قطعاً و یقیناً پیروزی و ظفر از آن قوای مسلح مؤمن ما خواهد بود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به روان پاک همه شهدای نیروی دریایی اعم از ارتشی و سپاهی و به‌ویژه ۱۰۴ شهید سرافراز ناو دنا، آن دریادلان جاودانه‌ای که خون پاکشان در پهنه‌ی نیلگون دریا، سندی ماندگار از وفاداری به میهن شد، درود می‌فرستیم؛ چه آنان که پیکر مطهرشان به آغوش وطن بازگشت و چه آنان که در ژرفای آب‌های نیلگون، آرام گرفتند.