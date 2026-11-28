باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از میلیارد‌ها دلار کمک مالی به ترامپ و به دست آوردن قرارداد‌های کلان دولتی و امتیاز‌های اقتصادی، رابطه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ثروتمندترین چهره‌های دنیای فناوری و رمزارز قرار است به یکی از پرونده‌های جنجالی پیش روی کنگره آمریکا تبدیل شود.

روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، زمینه را برای تحقیق درباره مناسبات مالی و سیاسی ترامپ و میلیاردر‌های نزدیک به او فراهم کرده است؛ تحقیقاتی که قرار است از سال ۲۰۲۷ ابعاد تازه‌ای از این روابط و را آشکار کند.

این روزنامه نوشت: حلقه‌ای از میلیاردر‌های متحد دونالد ترامپ که ده‌ها میلیون دلار برای کارزار انتخاباتی، پروژه‌های شخصی و فعالیت‌های رمزارزی او هزینه کرده‌اند، در دولت دوم وی از طریق کاهش نظارت، معافیت‌های مالیاتی، قرارداد‌های دولتی و امتیاز‌های دیگر، منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورده‌اند.

با این حال، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت کنگره، زمینه را برای آغاز تحقیقات مجلس نمایندگان و سنا در سال ۲۰۲۷ درباره شماری از میلیاردر‌های نزدیک به جنبش «ماگا» در صنایع فناوری پیشرفته و رمزارز فراهم کرده است. این تحقیقات قرار است بررسی کند که شرکت‌های متعلق به این افراد و شخص ترامپ چگونه از شیوه حکمرانی معامله‌محور رئیس‌جمهور آمریکا سود برده‌اند.

میلیاردرهای فناوری و خانواده ترامپ؛ پیوندی بر پایه منافع اقتصادی

از جمله افرادی که احتمالاً در کانون تحقیقات کمیته‌های کنگره قرار می‌گیرند، ایلان ماسک، مالک اسپیس‌ایکس، جنسن هوانگ، بنیان‌گذار انویدیا و چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی رمزارزی بایننس هستند.

بر اساس گزارشی که مجله فوربس در ماه سپتامبر منتشر کرد، ثروت شخصی ترامپ از زمان پیروزی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ افزایشی که بخش قابل‌توجهی از آن به فعالیت‌های رمزارزی و معاملات خارجی مربوط می‌شود. پسران او، اریک و دونالد جونیور نیز از زمان بازگشت پدرشان به قدرت، در حوزه فناوری، رمزارز و بخش‌های دیگر به سود‌های مالی چشمگیری دست یافته‌اند و احتمال دارد روابط آنان با کاخ سفید نیز موضوع بررسی کنگره قرار گیرد.

اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل، معتقد است ثروت شخصی ترامپ، خانواده و نزدیکانش و همچنین هزینه پروژه‌های شخصی رئیس‌جمهور آمریکا، از سوی همان غول‌های فناوری تأمین می‌شود که ثروت و قدرت اقتصادی خودشان نیز در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات دولت افزایش یافته است. او پیش‌تر نیز از روابط نزدیک ترامپ و خانواده‌اش با سرمایه‌داران حوزه رمزارز و رویکرد مبتنی بر معامله و امتیازدهی در این صنعت انتقاد کرده بود.

سود‌های کلان ماسک و هوانگ از دولت ترامپ

ایلان ماسک از برجسته‌ترین برندگان دولت دوم ترامپ بوده است. او که ثروتمندترین مرد جهان محسوب می‌شود، در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار برای کمک به پیروزی ترامپ هزینه کرد و در انتخابات میان‌دوره‌ای نیز حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه اختصاص داد؛ تلاش‌هایی که عمدتاً به شکست انجامید.

بر اساس گزارش مفصل صندوق مدافعان دموکراسی که پاییز امسال منتشر شد، شرکت‌های ماسک در دوره‌ای که او مسئولیت کاهش هزینه‌ها را در کاخ سفید بر عهده گرفته بود، ۶ میلیارد دلار قرارداد دولتی دریافت کردند. این شرکت‌ها پس از کناره‌گیری ماسک از این سمت در سال گذشته نیز ۱۰ میلیارد دلار قرارداد دیگر به دست آوردند. این گزارش همچنین نشان داد ۲۵ سازمان و نهاد فدرال اقداماتی انجام داده‌اند که به‌طور مستقیم یا بالقوه به سود کسب‌وکار‌های او بوده است.

در این گزارش آمده است ثروت ماسک از زمان خروج او از «وزارت کارآمدی» در مه ۲۰۲۵، بیش از دو برابر شده و از حدود ۴۱۹ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار رسیده است.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، نیز از دیگر چهره‌هایی است که روابطش با دولت ترامپ با پرسش‌هایی درباره تعارض منافع همراه شده است. او در سال ۲۰۲۵ یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان مالی به پروژه تالار مجلل ترامپ بود و بنا بر گزارش سازمان ناظر «پابلیک سیتیزن»، حدود ۲۵ میلیون دلار برای تأمین هزینه این پروژه اختصاص داد.

همچنین، پس از کناره‌گیری هوانگ از مدیرعاملی انویدیا در پی انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه او با آلیس هوانگ، جاسوس ادعایی چین، انویدیا تنها ۱۱ روز بعد اعلام کرد که او به سمت خود بازمی‌گردد. این تصمیم که در پی فشار آشکار ترامپ و دیگر مقام‌های دولت او اتخاذ شد، نگرانی‌هایی را در میان هر دو حزب آمریکا برانگیخت.

روابط رمزارزی ترامپ و امتیاز‌های بایننس

در حوزه رمزارز نیز شرکت‌های بزرگی از جمله بایننس از کاهش نظارت و سخت‌گیری‌های قانونی دولت ترامپ منتفع شده‌اند. بایننس سال گذشته در معامله‌ای پیچیده به پروژه رمزارزی خانواده ترامپ، موسوم به «ورلد لیبرتی فایننشال»، کمک کرد تا ۲ میلیارد دلار سرمایه از یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مورد حمایت ابوظبی جذب کند.

ترامپ پس از پیروزی در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری خود، با صدور فرمان‌های اجرایی، مقررات و نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بر صنعت رمزارز را کاهش داد؛ اقدامی که تغییر چشمگیری نسبت به سیاست‌های دولت جو بایدن محسوب می‌شود.

منبع: گاردین