باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون، مدیرکل این اداره‌کل، با اعلام این خبر گفت: در این جلسه، ۳۰ پرونده رسیده به دبیرخانه کارگروه بررسی شد که پنج پرونده برای بررسی بیشتر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی ارجاع داده شد.

آرامون هدف از تصویب این طرح‌ها را تقویت اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: طرح‌های مصوب پس از طی مراحل کارشناسی، حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات، کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی را دربرمی‌گیرند و در توسعه زیرساخت‌های مولد استان نقش مؤثری خواهند داشت.

منبع:راه و شهرسازی