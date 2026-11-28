باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی روز شنبه در آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نوشهر در مشهد افزود: امروز جوانان و نیروهای عملیاتی، باتکیه‌ بر تدابیر رهبری و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن و عترت، آماده دفاع از خط مقدم و حاکمیت ملی به‌ویژه در عرصه‌های دریایی هستند.

وی ادامه داد: اگرچه دشمن همواره به دنبال تضعیف قدرت‌های منطقه‌ای است، اما برخورد مقتدرانه نیروی دریایی ایران اسلامی و مدیریت هوشمندانه تنگه‌ها، نشان‌دهنده تغییر توازن قدرت در منطقه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: صلابت و اراده نیروهای مسلح، برخلاف تصور دشمن، ریشه در پیوند ناگسستنی و عمیق میان ایمان، ملت و نیروهای نظامی دارد.

دریادار ایرانی گفت: مسیر حرکت نیروهای دریایی، مسیر بازپس‌گیری حق و انتقام خون شهیدان عزیز است.

وی با اعلام آمادگی مطلق نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پاسداری از خلیج‌فارس و تأمین امنیت تنگه‌های استراتژیک، خط قرمز و وظیفه مقدسی است که با عزمی راسخ و در تمامی لحظات، با اقتدار و صلابت دنبال خواهد شد.

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دوره ۴۳ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در محل دارالذکر مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی برگزار شد.