باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل روز دوشنبه ۹ آذرماه جو پایداری در بیشتر نقاط استان خوزستان حاکم خواهد بود بنابراین پدیده غالب در این روزها افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز شنبه ۷ آذرماه تا اواسط وقت فردا احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی و جنوب شرقی وجود دارد. شمال خلیج فارس هم تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری ادامه داد: سامانه بارشی فعال و فراگیری به تدریج از روز دوشنبه تا پایان هفته استان خوزستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شمالی و شرقی، احتمال ریزش تگرگ در برخی از مناطق و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این روزها شمال خلیج فارس مواج و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه طوفانی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۲۹.۸ و بستان با ۶.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۲۶.۴ و ۸.۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.