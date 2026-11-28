\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0686\u0627\u0647 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0627\u0631\u062f\u0648\u0646\u06cc \u0634\u0648\u0633\u0641 \u0646\u0647\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 (\u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u060c \u062c\u0627\u0646 \u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632) \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n